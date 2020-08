Kicillof y Cascallares junto a vecinos brownianos recuperados de Covid 19

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitaron el Instituto de Formación Docente N° 41 donde funciona un centro de aislamiento municipal para pacientes leves de Coronavirus. Allí acompañaron a cuatro vecinos que recibieron el alta médica tras haber superado la enfermedad. Se trata de Paula, Jorge y Pablo de la localidad de San José y de Angel de Claypole. Tod@s lograron sobreponerse al virus que es pandemia y ahora continúan con sus vidas transformándose además en potenciales donantes de plasma sanguíneo para ayudar a los enfermos actuales. El Instituto N° 41 del Barrio Vattuone de Adrogué aloja a pacientes leves que se recuperan del Covid-19. En el caso de estos cuatro vecinos brownianos, se trata de pacientes que habían estado internados en el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada. Superaron la enfermedad y culmiaron su recuperación en el centro de aislamiento de la comuna. “Podés donar plasma ahora también, completo”, le dijo Mariano Cascallares a Jorge de San José, quien se mostró muy agradecido con el intendente y con el gobernador y dijo estar con muchas ganas de retornar con su familia y a su vida habitual. Las escenas se cerraron con los vecinos y las vecinas dados de alta subiendo a las ambulancias del Sistema de Emergencias municipal 107 AB que los llevaron hasta sus domicilios. Participaron de la actividad junto a Kicillof y a Cascallares el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, el viceministro Nicolás Kreplak y el secretario de Salud browniano, Walter Gomez; junto al subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Salvador Costa..

