Cascallares junto a pacientes curados de Covid-19 que son potenciales donantes de plasma

En un encuentro articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires se les tomaron muestras de sangre a 30 vecinas y vecinos brownianos recuperados de Covid-19 que son potenciales donantes de plasma sanguíneo para ayudar a salvar vidas. En la primera jornada, que se llevó adelante en la Casa de la Cultura, unos 30 pacientes recuperados iniciaron el primer paso de la donación, la cual consistió en una entrevista médica y una toma de muestra de la sangre para corroborar si tienen los anticuerpos necesarios para ayudar a otras personas a recuperar su salud. Desde el Municipio de Almirante Brown precisaron que son más de 1500 las personas recuperadas de Covid-19 en el distrito, de las cuales unas 400 son potenciales donantes de plasma, un hemocomponente conformado por anticuerpos de la enfermedad que resulta central para el tratamiento y la recuperación de personas que tengan el virus. “Este es un paso muy importante que estamos dando en Almirante Brown ya que con cada donación de plasma se puede ayudar a cuatro personas en su recuperación”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. Toda esta actividad se desarrolla en el marco del programa solidario municipal “Causa Común”. Por su parte, la directora administrativa del Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero, Gisela López, destacó que la jornada en Adrogué fue un “éxito” e incentivó a que todos los pacientes recuperados se acerquen y donen ya que es un “procedimiento sencillo que salva vidas”. Esta primera etapa estuvo conformada por una entrevista en la que los vecinos y vecinas recuperados brindaron sus datos filiatorios, pasaron por una entrevista médica y finalmente le extrajeron una muestra de sangre, la cual será analizada para ver si cuenta con los anticuerpos para ser efectiva la donación de plasma. En caso positivo, y que la persona esté en condiciones de donar, el Municipio de Almirante Brown trasladará a cada vecino y vecina al Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero para que le hagan la extracción del plasma a través del procedimiento de “aféresis”, un proceso sencillo que demora unos 40 minutos que separa ese componente del resto del flujo sanguíneo. Una vez que es extraído, el plasma es derivado al Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires donde es fraccionado en las proporciones justas y luego distribuido a los distintos Municipios para el tratamiento de los pacientes.

Both comments and pings are currently closed.