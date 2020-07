Jornada de prevención del coronavirus para organizaciones agrarias y campesinas

La Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires organizó una jornada de prevención del coronavirus en la localidad Ing. Allan en Florencio Varela, destinada a trabajadores y trabajadoras de organizaciones campesinas y agrarias. Con la presencia de funcionarios del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de representantes de distintas organizaciones agrarias y campesinas, se entregaron insumos sanitarios y material informativo y educativo. Además, se llevó a cabo un operativo de vacunación y se hicieron inscripciones al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La actividad se articuló en el marco del Consejo Provincial de la Economía Popular, Social y Solidaria, cuya mesa sectorial agraria y campesina se reúne periódicamente para plantear problemáticas y planificar políticas públicas que respondan a las mismas. “Como Gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar derechos para los y las trabajadoras de la tierra y brindar herramientas para que puedan desarrollar su producción. En este contexto, es además imprescindible que puedan seguir realizando sus tareas sin descuidar la salud”, expresó el Subsecretario de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, Federico Ugo. También participaron de la jornada Cristian Amarilla, Subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria provincial, Alejandro Gramajo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Cruz Daffunchio, Subsecretario de Promoción y Producción Agropecuaria municipal, Matías Bohl, Director de Innovación Productiva nacional, Gildo Onorato, Presidente de la Federación de Cooperativas Evita y representantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MTE Rural, el Frente Agrario Evita, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Agraria de Florencio Varela, entre otros.

