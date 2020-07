Kicillof y Rodríguez Larreta se reúnen para evaluar continuidad de cuarentena

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunirán hoy para evaluar la continuidad del aislamiento social que rige por la pandemia y que es más estricto en el área metropolitana (AMBA). Una fuente del Gobierno provincial informó a Télam que el encuentro se realizará a partir de las 10 en la sede de gubernamental bonaerense, en La Plata. Durante el encuentro ambos mandatarios analizarán la nueva etapa de la cuarentena que culmina el domingo y las medidas a adoptar en los municipios que conforman el AMBA. El ministro de Salud de la provincia de Buenos aires, Daniel Gollan, dijo el martes que se están evaluando los últimos números y la velocidad en el ascenso de los casos de coronavirus en territorio bonaerense y el AMBA, y adelantó que si se disparan mucho los casos en agosto “el sistema va a saturar”. “Estamos tratando de relacionar la velocidad de ascenso de casos y el impacto que esto va teniendo sobre el sistema sanitario, siempre es la misma ecuación; si se disparan muchos los casos el sistema va a saturar, si la curva crece exponencialmente a un (ritmo de) 30% por semana como observamos, probablemente en algún momento de agosto, si esta es la situación, tenemos riesgo de saturación del sistema”, dijo el ministro a El Destape Radio.

