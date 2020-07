El municipio sumó dos trailers para hacer hisopados y potencia

El Municipio de Almirante Brown incorporó dos trailers con medidas de bioseguridad y potencia los hisopados en barrios de todas las localidades para detectar, evaluar y ofrecer las mejores medidas de aislamiento a los vecinos y vecinas sospechos@s de Covid-19. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares indicaron que los móviles “están preparados con todas las medidas de bioseguridad, equipamiento y tecnología necesarias para el cuidado, tanto del paciente, como de los equipos de hisopadores”. Esta iniciativa es un complemento del programa Detectar que se lleva adelante en todo Almirante Brown y también se suma a los dos móviles del 107 que atienden a vecinos y vecinas con síntomas y los cinco Centros de Atención Primaria de la Salud que efectúan hisopados. En este sentido, los móviles realizan dos operativos distintos por día rastrillando en simultáneo zonas en base a las evaluaciones que se hicieron previamente y “priorizando las áreas epidemiológicas en las localidades donde hay mayor concentración de casos probables”. “Ya visitamos barrios de Malvinas Argentinas, Burzaco, San Francisco Solano, Rafael Calzada y Longchamps”, destacaron desde la Comuna, al tiempo que indicaron que los hisopados continuarán extendiéndose a “más barrios y localidades”. Explicaron, asimismo, que el procedimiento consiste en que los equipos buscan casa por casa a pacientes con síntomas de respiración aguda viral, en un trabajo coordinado con el equipo personal y voluntarios de los Centros de Atención Primaria de la Salud, del área de Descentralizada y las Delegaciones. Una vez que se los detecta, se los traslada a los trailers donde se les hace una evaluación médica que determina la necesidad epidemiológica de hisoparse y, en caso de ser necesaria, se realiza el procedimiento en el momento. Luego, una vez detectado el caso, el paciente puede alojarse en los centros de internación extrahospitalaria que puso en funcionamiento el Municipio, o también en su domicilio, dependiendo cada caso; siempre con un seguimiento individual y a su entorno para conocer la evolución de los síntomas. “El objetivo es detectar, hisopar, aislar y hacer el seguimiento personalizado”, enfatizaron desde el área de salud local. Por último, desde el Municipio de Almirante Brown puntualizaron que los trailers cuentan con “medidas de bioseguridad para proteger a los profesionales de la salud y los vecinos y vecinas”. En este sentido, está conformado con una cabina aislada, sellada y sanitizada con equipamiento e insumos para tomar las muestras. También tiene un sector abierto y ventilado donde acceden los pacientes y que se desinfecta luego de cada testeo. Esta habitación está separada de la otra con una membrana de vidrio herméticamente cerrada donde los vecinos y vecinas pueden ser hisopados sin tener contacto con el profesional médico.

