El municipo junto a los primero Brownianos que donaron plasma tras curarse de Covid

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa “Causa Común”, organizó y concretó un operativo especial que permitió que finalmente tres vecinos de nuestro distrito se conviertan en los primeros donantes de plasma sanguínea luego de haberse curado del Coronavirus.



Se trata de Sandra Viviana Guzmán que es una trabajadora de la Salud que reside en Don Orione, Estefanía Mabel Benítez de 28 años y que vive en Burzaco y Rubén Miguel Pereyra Machado que posee 57 años de edad y es un maestro pizzero de Longchamps.



Todo comenzó cuando voluntarios de “Causa Común” se comunicaron con estos tres pacientes ya dados de alta (como lo están haciendo con las otras 344 personas que en Alte Brown ya vencieron al Covid-19) y los convocaron para ser donantes de plasma sanguínea. Completados todos los trámites y controles que marcan los protocolos, se definió el viaje a La Plata para concretar la donación.



De ese modo, este lunes 29 de junio bien temprano por la mañana el Municipio los pasó a buscar por sus domicilios y los trasladó hasta el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, en la capital bonaerense. Allí, finalmente, los tres pudieron concretar ese acto de amor y solidaridad que es convertirse en donantes de algo tan preciado por estos días como el plasma.



El retorno a nuestro distrito estuvo cargado de emoción y satisfacción. Todos adelantaron que volverán a repetir la acción solidaria ni bien les seas posible. Y ya en la Casa Municipal compartieron la experiencia con el intendente Mariano Cascallares que los recibió y les expresó su agradecimiento en nombre de todos los brownianos.



Sandra destacó que “me sentí muy acompañada por el Municipio cuando tuve el Covid-19 y también ahora que finalmente doné plasma”. Por su parte Rubén le agradeció al voluntariado de “Causa Común” porque “siempre se preocuparon por atendernos y estar junto a nosotros”. Finalmente Estefanía destacó a la Secretaría de Salud local y su atención especialmente en el Instituto N° 41 y en el Hospital Arturo Oñativia.



El Municipio de Almirante Brown recordó que a través del programa “Causa Común” las personas que puedan colaborar tienen disponibles las líneas (whats app) 11 6960 2774 o también tienen la posibilidad de enviar un mail a causacomun@brown.gob.ar También pueden contactarse con “Causa Común” a través de las redes en Face, Twiter o Instagram. L@S DONANTES

Aquellas personas que padecieron Covid-19 están en condiciones de donar su plasma a partir de un método llamado aféresis, pasados 14 días de su recuperación y contando con una prueba negativa para Coronavirus. Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para un donante de sangre habitual. Además, previo a la donación, deberán firmar un Consentimiento Informado específico que explicita que su donación se realiza para ser utilizada para pacientes que ingresen en el Ensayo Clínico Nacional.

EL PROCEDIMIENTO

La donación de plasma sanguínea se realiza con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente.

Se lleva a cabo una entrevista, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor anónimo. El tiempo de proceso es de alrededor de 40 minutos. El Centro de recolección de plasma proveerá este producto a los centros de salud donde se encuentran los pacientes que lo necesitan para su recuperación.





