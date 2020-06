Carta de lector: Vecino de Lomas de Zamora denuncia falta de control y test a vecinos y amigos enfermo de Covid-19

Un vecino de Ingeniero Budge de Lomas de Zamora de nombre Angel Norberto Martinez Galvez, se comunicó con este portal pidiendo control por un caso positivo de Covid 19.

Ángel nos contó que su hijo Ignacio Martinez que tiene un comedor un Villa Amelia le diagnosticaron hace una semana el virus de Covid 19, una vez que supo el resultado lo enviaron a que permanezca en su casa. Pero desde ningún sector de salud municipio se acercaron a la familia ni al grupo de amigos o trabajo que frecuentó en esos últimos días para realizar el test y saber si algunos de ellos fueron contagiados por el virus. Ángel llamó reiteradas veces al municipio de Lomas de Zamora sin recibir respuestas, mas que no tienen autorizaciones para ir, el vecino nos cuenta su preocupación ya que puede haber en este momento por ahi sin saber tiene el virus transformando al barrio en un desastre.

Both comments and pings are currently closed.