Operativo sanitario en zonas rurales de Florencio Varela

El Frente Agrario Evita y la Mesa Agraria de Florencio Varela ponen en marcha un operativo de vacunación antigripal gratuito para las y los habitantes de las zonas rurales del distrito, este martes entre las 9.30 de la mañana y las 2 de la tarde. El mismo contará con el apoyo de la Municipalidad. La jornada tendrá lugar en La Colonia, en la esquina de las calles 1620 y 1673. Quienes podrán recibir las vacunas serán las y los mayores de 60 años, menores de 2, embarazadas y personas que integren los denominados grupos de riesgo (es decir, que tengan enfermedades respiratorias o cardiovasculares, personas inmunodeprimidas o con diabetes, entre otras). “En las zonas rurales estamos alejados de los centros de salud y del hospital, es complicado trasladarse sin vehículo propio y los productores tienen miedo de viajar por la pandemia”, explica la productora Andrea Díaz, referente del Frente Agrario Evita de Florencio Varela y una de las organizadoras de la jornada. Durante el evento, también se asesorará a productores y productoras rurales acerca de cómo realizar trámites y otros aspectos específicos del sector. Además, el Municipio hará llegar garrafas sociales para la venta, ya que no existen comercios que cuenten con esa oferta en la zona. “Nuestros productores son generadores de alimentos y es muy importante que puedan seguir trabajando, que se vacunen y estén bien, tanto ellos como sus familias”, sostiene Díaz. Desde el Frente Agrario Evita y la Mesa Agraria de Florencio Varela se lanza esta campaña sanitaria, tan necesaria para nuestros lugares rurales.

