Hospitales públicos bonaerenses ya tienen test de diagnóstico rápido

El gobierno nacional distribuyó hoy los test de diagnóstico rápido Neokit y Ela-Chemstrip en hospitales provinciales y municipales de La Plata, Avellaneda, San Fernando, Malvinas Argentinas, Moreno, Lomas de Zamora y Escobar, informó el Ministerio de Salud bonaerense. Los test, que permiten obtener resultados en menos de dos horas y a menor costo, son desarrollados por científicos del Instituto César Milstein y las Universidades de San Martín y de Quilmes en colaboración con laboratorios privados. En el caso del Neokit-Covid19, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación entregó y capacitó a las autoridades de hospitales provinciales y municipales para la implementación de estos tests, precisó la cartera sanitaria provincial. Las determinaciones del NeoKit fueron entregadas a los hospitales San Juan de Dios y Rossi de La Plata; en el laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y luego se entregaron determinaciones para diagnóstico en los hospitales Pedro Fiorito de Avellaneda, Petrona V. de Cordero de San Fernando y Federico Abete de Malvinas Argentinas. En relación al segundo test denominado Ela-Chemstrip, a través de una acción coordinada entra las Universidades Nacionales de San Martín y de Quilmes y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se entregaron determinaciones a los hospitales Mariano y Luciano de la Vega de Moreno; San juan de Dios de La Plata; Luisa Cravenna de Gandulfo de Lomas de Zamora; Presidente Perón de Avellaneda; Néstor Carlos Kirchner de Escobar. El Neokit-Covid19 permite testear muestras de ARN y obtener resultados en menos de dos horas (con similar sensibilidad que las técnicas actuales de RT-PCR) y no requiere equipamiento completo (termocicladores en tiempo real). El cambio de color de violeta negativo a azul positivo determina una prueba positiva para SARS-CoV-2. Esta herramienta agiliza y refuerza la respuesta del trabajo sanitario porque, en muy poco tiempo, los equipos de salud tienen la certeza de qué decisiones tomar sobre el paciente con síntomas. El desarrollo podría llegar a una producción local de casi 500 kits por semana, es decir, unos 50.000 testeos, dependiendo del suministro de los insumos correspondientes. El test Ela-Chemstrip es un test diagnóstico molecular que funciona en tres pasos a partir del hisopado nasofaríngeo de la persona a diagnosticar. Todo el proceso dura una hora y media y puede realizarse con los productos que vienen en el kit diagnóstico, más un equipo para incubar a 60 grados.

