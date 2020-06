Cuales son las excepciones en el conurbano a la cuarentena que rige desde el 1 de Julio

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 576/20 que oficializó el Gobierno Nacional establece los alcances de la nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para el área del AMBA que va del 1° al 17 de julio del presente año, siempre en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

EXCEPCIONES

Personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, Bomberos y Control de Tráfico Aéreo.

Autoridades superiores de los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, así como trabajadoras y trabajadores convocadas y convocados por las autoridades.

Personal de los servicios de Justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno Argentino y el personal de organismos extranjeros acreditados ante el Gobierno Argentino, Cruz Roja y Cascos Blancos.

Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o adolescentes.

Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

Personal afectado a la obra pública.

Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias, Ferreterías, Veterinarias y provisión de garrafas.

Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico; medicamentos; vacunas y otros insumos sanitarios. Las industrias de alimentación que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

Actividades de Telecomunicaciones, Internet Fija y Móvil y servicios digitales.

Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc) y atención de emergencias.

Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

Servicios de lavandería

Servicios postales y de distribución de paquetería.

Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos e Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

Sociedad del Estado Casa de la Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.

Operación de Centrales Nucleares, hoteles afectados al servicio de la emergencia sanitaria, operación de aeropuertos, operación de garages y estacionamiento con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicio de reparto a domicilio. Circulación de ministras y ministros de diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual.

Inscripción, identificación y documentación de personas.

Circulación de personas son discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.

Actividad registral nacional y provincial con sistema de turnos y guardias mínimas. Orifinas de Rentas de las Provincia y de los Municipios con sistemas de turnos y guardias mínimas.

Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turnos previos. Ópticas con sistema de turnos previos y laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen con sistema de turno previo.

Traslado de niños, niñas y adolescentes.

Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Anses).

Industrias que se realicen bajo procesos contiguos. Producción y distribución de biocombustibles.

Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos, y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear., junto a servicios imprescindibles de mantenimiento y fumigación.

Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, de acuerdo a la normativa vigente.

Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas unicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos, venta y reparación de los mismos exclusivamente para el transporte público, fuerzas de seguridad, salud y para el personal autorizado.

Venta de artículos de librería e insumos informáticos bajo la modalidad de entrega a domicilio.

Actividad económica desarrollada en Parques Industriales.

Producción para la exportación, con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias.

Práctica deportiva de las y los atletas que se encuentran clasificados para los Juegos Olímpicos.

SI AL DELIBERY, NO AL TAKE AWAY

Estará habilitado el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, y productos de primera necesidad. De ese modo, podrá funcionar el servicio de Delibery o reparto a domicilio. Por el contrario NO se habilitará el el sistema conocido como take away o retiro en el lugar, muy común principalmente en los comercios de comida para llevar. Así lo determina el Decreto Nacional N° 576.

Las excepciones también alcanzan a la venta de insumos y materiales para la construcción provistos por corralones. Y podrán funcionar los talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motos y bicicletas exclusivamente para el transporte público, para vehículos de las fuerzas de seguridad, de salud o personal con autorización para circular.

Todos los comercios y las industrias que no estén comprendidos en el artículo 13 o el artículo 14 del DNU N° 576 como excepciones al ASPO, no podrán abrir ni funcionar entre el 1° y el 17 de julio próximos.