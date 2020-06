En los últimos cuatro años, Vicentin aumentó un 25% su exposición a deuda con acreedores externos

La facturación anual de Vicentin del año pasado da cuenta de un desempeño comercial óptimo, sin embargo, el mal manejo financiero la llevó a declararse insolvente a principios de diciembre del año 2019. Desde el 10 de febrero del corriente año, la empresa Vicentin SAIC se encuentra en concurso de acreedores debido al no poder afrontar sus obligaciones. La deuda de la compañía al 20 de febrero del año 2020 asciende a los $99.345.263.086,5. Al tipo de cambio actual (24/06), la firma adeuda unos 1.344 millones de dólares. Analizando en profundidad a las entidades financieras y a los productores de granos, el primer grupo abarca bancos nacionales y extranjeros, por lo que el peso de la deuda es mayor en calidad de préstamos financieros que los pasivos por compra de granos o deudas impositivas, por ejemplo. Es importante remarcar esto porque es allí donde radican las mayores irregularidades y sospechas de fraude, especialmente con la banca pública. Los pasivos del holding con las entidades y bancos extranjeros suman un total de $36.338 millones, representando el 57% de la deuda que tiene con todas las entidades financieras y el 36,6% del total de los pasivos. En total, son catorce las entidades extranjeras que tienen pasivos de Vicentin tres de estos bancos y grupos comerciales financieros son los que le siguen al Banco Nación como mayores tenedores de pasivos de la empresa: International Finance Corporation, de EE.UU. tiene $16.505 millones (17% de la deuda total), FMO de Holanda, $9.228 millones (9%) y ING Bank NV, de Japón, $4.420 millones (4%). Entre los acreedores financieros externos, estos grupos lideran también la tabla, siendo la Internacional Finance Corporation la acaparadora del 45,4% del total de la deuda en este universo, seguida por FMO con 25,4%, ING Bank NV con 12,2%, Amerra Capital Management LLC con 5,2% y Cooperative Rabobank UA con 3,9%, acaparando entre estas cinco entidades el 92% de los pasivos con los acreedores financieros externos.

