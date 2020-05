Con una positividad de más del 50 %, subieron a 174 los casos en Villa Azul

Los casos de coronavirus en el barrio popular Villa Azul, ubicado en los partidos bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, ascendieron a 174, con un índice de positividad de 57%, dijo hoy el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. El funcionario afirmó que sobre 301 testeos que se realizaron en Villa Azul, que se encuentra en estricto aislamiento desde el pasado lunes, 174 fueron positivos, “lo cual indica un 57% de positividad” y aseguró que “hasta anoche no había fallecidos”. “Están todos aislados en sus casas y el seguimiento es día a día”, explicó en declaraciones a radio La Red Gollan, quien agregó que se continuará realizando exámenes a los vecinos de esa zona. Por otro lado, reconoció que el 14% de los infectados de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires son personas que viven en barrios vulnerables e indicó que “se está corriendo el problema de una enfermedad que empezó de un sector social que tuvo posibilidad de ir a Europa y volver, a otra gente”. Gollan resaltó que “la diferencia es que por el hacinamiento y las condiciones edilicias, en los barrios populares el virus circula más rápido, por eso estamos tratando de intervenir lo más rápido posible ante un foco para que no se convierta en incendio”. “La gente que vive en esos barrios trabaja en la Ciudad (de Buenos Aires) o el resto del Conurbano, por lo cual va y viene. Entonces, hay que cortar esas cadenas de contagios. Apuntamos a que aquellos que necesariamente tienen que desarrollar un trabajo esencial, lo hagan con todas las medidas de seguridad como tapabocas, distanciamiento social y alcohol en gel”, manifestó. El ministro de Salud admitió que “nos preocupó que en 15 días los casos en la provincia pasaron de 50 o 60 a 200 por día. Eso no debe pasar. Debemos cuidar el sistema sanitario y evitar que se atosigue”. El médico analizó que “Villa Azul es un barrio chico” (viven unas 3.200 personas, según el censo de barrios populares realizado por la provincia de Buenos Aires en 2018) pero advirtió que “si esto se dispara en barrios más grandes, las estrategias van a ser diferentes”. Además, expuso que si bien no se puede “aislar a un municipio entero”, si en un “edificio corporativo en el que trabajan 2.000 personas y encontramos 50 o 60% de casos positivos, como pasó en Barrio Azul o en Retiro, se tendrán que tomar medidas drásticas”. El Gobierno bonaerense apunta a “restringir lo máximo posible la cantidad de contagios” de coronavirus y si se detecta una “explosión de casos” de esa enfermedad se tomarán “todas la medidas necesarias para evitar una bomba viral”, finalizó Gollan.

