Hay dos nuevos fallecimientos y suman 492 los muertos por coronavirus en la Argentina

En tanto, los casos detectados como positivos ayer fueron 600 y suman 13.228 en total, mientras que, respecto de los nuevos fallecidos, precisó que se trata de un varón, de 81 años, residente en la provincia de Córdoba; y otro de 65 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires.

