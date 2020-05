Lomas: Escapó de un centro de menores el presunto autor material del crimen del pizzero Adrián Albanese

El presunto autor material del crimen del pizzero Adrián Albanese, asesinado a balazos durante un asalto cometido en julio del año pasado en su comercio de la localidad bonaerense de Banfield, se fugó del centro de menores en el que estaba detenido con prisión preventiva y es intensamente buscado por la Policía, informaron fuentes judiciales. Se trata de un joven de 18 años imputado del delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado criminis causa y tenencia de estupefacientes para comercialización”.Voceros judiciales informaron a Télam que el acusado se fugó el pasado lunes del Centro de Recepción y Ubicación (CREU) de Menores de Lomas de Zamora, donde se encontraba alojado ya que al momento del hecho tenía 17 años.Tras la evasión, la Justicia de Lomas de Zamora libró un oficio en el cual declaró al imputado en rebeldía y ordenó su inmediata captura y detención, solicitado a la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de dicha jurisdicción.Por su parte, Facundo Ferro, abogado de la viuda de Albanese, dijo a Télam que los familiares de la víctima “están atónitos” y la mujer “absorta”.”No entiende nada. La venís luchando, la venís peleando, y encima pasa esto. Y dice ´¿Pero cómo puede ser que se escape?´. Lo que se preguntaría cualquier ser humano”, expresó.El letrado añadió que el 26 de marzo último debía celebrarse una audiencia preliminar al juicio oral –el cual aún no tiene fecha de inicio- pero la misma fue suspendida debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus.El crimen ocurrió cerca de la medianoche del sábado 20 julio de 2019, cuando tres delincuentes ingresaron a robar a la pizzería “Don Albanese”, ubicada en la esquina de avenida Adolfo Alsina y Peña, en Banfield, partido de Lomas de Zamora.Allí, amenazaron a todos los presentes, entre ellos a Albanese, dueño del local, y les exigieron el dinero de la caja y todas sus pertenencias.

