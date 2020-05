El Gobierno acordó con Ciudad y Provincia “endurecer” los controles sobre el transporte público

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una reunión de trabajo en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno con ministros nacionales, bonaerenses y porteños, para avanzar en la coordinación de los términos de la nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que incluirá mayores controles y restricciones sobre el transporte público interjurisdiccional y la circulación de personas en la zona del AMBA. Con el foco puesto en el “endurecimiento” de los controles sobre el transporte público y el refuerzo en la asistencia en los barrios populares, la reunión había sido agendada ayer durante el encuentro que la Residencia de Olivos encabezó el presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta. El principal punto de acuerdo fue la necesidad de reforzar los operativos de control, tanto físicos como tecnológicos, para el transporte público y privado, con especial rigurosidad en la circulación interjurisdiccional, según se informó oficialmente desde el Gobierno. Además se trabajó en la coordinación de los equipos que llevan adelante los operativos del programa “Detectar” en los barrios vulnerables de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, que se encargan de realizar el patrullaje de sintomáticos que deben recibir el protocolo correspondiente. Por último, definieron que “no habrá nuevas flexibilizaciones” en esta etapa del aislamiento social en lo que refiere al AMBA. También analizaron la posibilidad de restringir el uso del transporte público interjurisdiccional para que sólo puedan utilizarlo los considerados por el decreto presidencial como “trabajadores esenciales”, según precisaron a Télam tanto desde la Casa Rosada como desde el Gobierno porteño, que además analiza extender la misma la restricción para la circulación dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron en Casa Rosada los ministros nacionales Ginés González García (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Mario Meoni (Transporte), además de otros funcionarios como Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la cartera de Salud; el titular del programa Argentina Futura, Alejandro Grimson y la secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Micaela Sánchez Malcolm. Por la Provincia de Buenos Aires, estuvieron el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco; los ministros Daniel Gollán (Salud), Sergio Berni (Seguridad) y el subsecretario de Transporte, Alejo Supply. Representando al Gobierno porteño, asistieron el vicejefe y ministro de Seguridad, Diego Santilli; el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez; el ministro de Salud, Fernán Quirós y su par de Desarrollo y Hábitat, María Migliore. En tanto, Santiago Cafiero y Ginés González García acompañarán mañana a la tarde en Olivos al Presidente de la Nación en la reunión con el comité de expertos, integrado por epidemiólogos, infectólogos y funcionarios de la cartera de salud, según confirmaron a Télam fuentes oficiales, de cara al anuncio oficial por la extensión de la cuarentena que se realizaría el próximo sábado en Olivos.

