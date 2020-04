Massa: “No hay lugar para la miseria política que algunos pretenden instalar”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló hoy que “en la Argentina no hay lugar para la miseria política que algunos pretenden instalar” y dijo que la lucha contra el coronavirus “requiere de diálogo político, de encuentro entre todas las fuerzas y de entender que para enfrentar esta batalla no debe haber grieta”. “No hay lugar para la miseria política que algunos pretenden instalar. No hay lugar para los miserables que buscan la situación de ver como generan división política en una batalla que tiene a toda la Nación jugando a cuidar la salud de todos los argentinos”, remarcó el diputado oficialista. En ese sentido, añadió: “Esta es una pelea que los 44 millones de argentinos tenemos que dar juntos, porque hay en juego vidas, y en la que no debe haber diferencias o miserias de la política”. El titular de la Cámara baja expresó estos conceptos a través de un video institucional difundido por el área de prensa de Diputados. Massa realizó el repaso de “una semana donde el Congreso trabajó minuto a minuto alrededor de la pandemia y del coronavirus.” “Tuvimos la posibilidad de que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, contara todas y cada una de las medidas que tienen que ver con el refuerzo en los barrios, la asistencia alimentaria con la tarjeta y el refuerzo del sistema de asignación universal”. Luego, añadió, “el ministro de Salud, Ginés González García, dio cada uno de los detalles de con qué elementos en materia de camas, insumos, equipamiento y profesionales vamos a contar para dar esta batalla, que es una batalla enorme y que no empezó todavía”

Both comments and pings are currently closed.