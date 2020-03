El municipio pinta ingresos a cajeros fijando distancias y potencia los controles viales

El Municipio de Almirante Brown informó que durante toda la madrugada realizó operativos colocando líneas demarcatorias en los ingresos a los cajeros automáticos, entidades bancarias y financieras, a los efectos de que los vecinos y las vecinas mantengan la distancia al hacer fila y de ese modo prevenir el contagio del Coronavirus Covid-19. La acción oficial se produjo luego de que el viernes pasado mucha gente concurriera al mismo tiempo especialmente a los cajeros automáticos. Ya en ese momento la Comuna browniana salió masivamente a desinfectar el ingreso a bancos, cajeros y financieras. También se realizaron operativos de desinfección en verederas y en los centros comerciales. Ahora se le añadieron las demarcaciones para que cada persona sepa como mantener las distancias mínimas recomendadas por las autoridades. En paralelo, el Municipio de Almirante Brown continúa realizando estrictos controles de tránsito en los accesos y en las localidades de todo el distrito. Una de estas intervenciones se realizó en la intersección de la avenida Eva Perón y la calle Lacaze en Don Orione. Allí los controles incluyeron el tomarle la fiebre a los conductores y a los vecinos y vecinas que utilizaban el autotransporte urbano de pasajeros. En cada uno de estos controles de tránsito el Municipio -articulando en algunos casos con la Policía Bonaerense y en otros con Gendarmería Nacional- verifica el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, controlando que sólo circulen las personas que cumplen con servicios esenciales o que se dirigen a comercios de cercanía como almacenes o farmacias.

