Desde el lunes se podrá tramitar el boleto estudiantil para el tren Roca

Alcanza a los alumnos de todos los niveles y a las cinco líneas que operan en la zona metropolitana, entre las que se encuentra la que une a la ciudad con la Capital Federal. Los requisitos y el lugar donde tramitar el beneficio en la zona de La Plata.

29 de febrero de 2020. Desde el lunes próximo los alumnos de nivel preescolar, primario, secundario y terciario (no universitario) podrán tramitar el boleto estudiantil para el ciclo lectivo de 2020 en las cinco líneas del área metropolitana, Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur. Este beneficio es válido para los estudiantes de nivel preescolar que asistan a salas de 4 y 5 años, nivel primario hasta 7º grado en CABA y 6º grado en la provincia de Buenos Aires, estudiantes secundarios que cursen 1º y 2º año en CABA, y 1º, 2º y 3º año en la provincia de Buenos Aires; y quienes cursen nivel terciario no universitario. El boleto estudiantil es el 50% de la tarifa de la primer sección de cada una de las líneas. Se paga por 24 viajes ida y vuelta (48 tramos) que los estudiantes van utilizando en cada uno de sus recorridos. LOS LUGARES * Los usuarios de la línea Roca podrán realizar el trámite en la boletería más cercana a su domicilio en los horarios de atención habituales y presentar certificado de alumno regular, fotocopia de DNI y una foto 4×4. * Los pasajeros que viajen en la línea Mitre, deberán acercarse al Centro de Atención al Pasajero ubicado en la estación Retiro, de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Deben presentar certificado de alumno regular, fotocopia de DNI con domicilio actualizado y una foto 4×4. * Los usuarios de la línea San Martín, podrán realizar el trámite en el Centro de Atención al Pasajero de la estación Retiro, de lunes a viernes de 7 a 19 hs.. * Las personas que utilicen la línea Belgrano Sur, deberán acercarse a los Centros de Atención al Pasajero de las estaciones Dr. Sáenz o González Catán, de lunes a viernes de 6 a 20 hs. y sábados de 8 a 14 hs.

