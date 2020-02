Otermin en el encuentro de la Juventud Peronista:“Con Axel vamos a saldar nuestra deuda más importante, que es la interna”

El pasado martes cerró el primer encuentro 2020 de la Juventud Peronista de la Provincia en San Bernardo, Partido de La Costa. Durante la jornada, en la que fue homenajeado Néstor Kirchner a 70 años de su nacimiento, la JP dio su apoyo al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador Axel Kicillof. El presidente de la Cámara de Diputados Bonaerense, Federico Otermín compartió “Con Axel vamos a saldar nuestra deuda más importante, que es la interna, y en particular con las y los jóvenes que tienen el derecho de soñar con un futuro mejor”. Por otra parte, resaltó “la visión estratégica de nuestro gobernador en la implementación del programa ArriBA PyMEs, que pone en valor la producción y el trabajo de los y las bonaerenses y abre nuevas posibilidades para muchísimos jóvenes”. Al referirse al gobierno nacional, Otermín remarcó: “Con Alberto y Cristina cambiaron las prioridades. La Tarjeta Alimentaria en el marco del Plan Integral Argentina contra el Hambre es un paso fundamental para empezar a dejar atrás 4 años que fueron muy tristes para el país y en especial para la Provincia de Buenos Aires, que es el corazón productivo de la Argentina”. Para concluir, Federico Otermín reflexionó sobre el legado de Néstor Kirchner y dijo: “Muchos de nosotros estuvimos en Plaza de Mayo en diciembre de 2001, puteando a la dirigencia política, pidiendo que se vayan todos, y nos reencontramos el 27 de octubre de 2010 llorando a Néstor y dándole fuerzas a Cristina. Néstor vino del sur a darnos un norte, un peronismo del presente y del futuro. Nos hizo un click para siempre que hoy tenemos que retomar y entender que hay que multiplicar la militancia para cuidar este camino que emprendimos y volver a poner a la Argentina y a la Provincia de pie”.

