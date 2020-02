Comienza la inscripción a los cursos de formación para el trabajo

Del 17 al 21 de febrero estará abierta la inscripción de los cursos de formación para el trabajo promovidos por el Municipio de Almirante Brown. Los interesados podrán inscribirse en la Agencia de Empleo y Formación Profesional ubicada en la calle Toll 1560, Adrogué, de 8 a las 14 hs. Los cursos –que se iniciarán el próximo 9 de marzo- son: Carpintería Avanzada, Carpintería básica, Construcción en Hierro, Construcción en hierro avanzado, Electricidad Domiciliaria Avanzado, Electricidad Domiciliaria Básica, Electricidad Industrial,Energías Renovables, Escultura en Hierro, Estampado Múltiple, Herrería Básica, Huerta Urbana, Informática Avanzada, Informática básica, Introducción a la electricidad, Pintura decorativa de Interiores, Pintura decorativa Nivel I, Seguridad e Higiene, Serigrafía, Administración de Microempresas, Oratoria; Auxiliar Administrativo, Auxiliar administrativo para PyMES, Marketing de Productos y Servicios, Operador de Informática para la Administración y gestión, Inglés. Todos estos cursos tendrán lugar en el Centro de Formación para el trabajo de Rafael Calzada. Por otro lado, se abrirá la inscripción para los cursos de Maestro panadero –de duración anual- en el Centro de Formación para el trabajo de panificados de Ministro Rivadavia. Todos los interesados deberán realizar el trámite personalmente, presentando DNI que acredite domicilio en Almirante Brown. Se requiere además ser mayor de 18 años. Vale señalar que se dará prioridad a las personas que están desocupadas.

