Marco Lavagna defendió cifra de inflación: “Es el mismo equipo de la gestión anterior”

Ayer se difundió el número de inflación que dejó enero, de acuerdo a las mediciones del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec): 2,3%. El número muestra una desaceleración respecto de lo que expuso diciembre y, como suele suceder, eso reavivó sospechas respecto de quienes temen que el Indec vuelva a estar influenciado por el gobierno de turno. Sin embargo, el propio titular del organismo, Marco Lavagna, explicó que los especialistas que trabajan son los mismos que venían desempeñándose con su antecesor, Jorge Todesca. El economista dijo: “Hay una continuidad del equipo. Viene de la gestión anterior, que trabajó muy bien y lo mantuvimos”. Poco antes, los periodistas de la emisión le habían consultado si podía garantizar que no hubiera injerencia y que los datos eran confiables. “Cuanto más independencia tengan los organismos de estadísticas, mucho mejor”, manifestó luego Lavagna. Sobre los motivos que justifican la desaceleración inflacionaria, el hijo del exministro de Economía comentó: “Hay distintos factores, algunos eran esperables: entre agosto y diciembre las prepagas venían aumentando a más del 6% por mes; telefonía e Internet, más de, 5%; combustibles más del 3,5% – 4%. Todos esos rubros aumentaron alrededor del 0% en enero, con lo cual, eso naturalmente iba a hacer que la inflación en vez de ser 3,7% sea más baja”. Respecto de la zona con más habitantes del país, dijo: “Algunas cuestiones que pegan más a Capital Federal y Gran Buenos Aires, como tarifas, estuvieron congeladas”. Puntualmente, esta región fue la que mostró menos inflación en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, agregó otras variables que traccionaron a la baja: “Hubo algunas cuestiones estacionales: por ejemplo, prendas de vestir. Todos los enero hay una caída por el cambio de temporada“.

