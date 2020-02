El municipio firmó un convenio de cooperación tecnica con la comisión nacional de energia atomica

Las partes acordaron vínculos de cooperación técnica en la realización de estudios y programas de investigación y desarrollo, intercambio de información técnica, servicios y capacitación en recursos humanos. Entre los proyectos a desarrollar en conjunto se prevé la elaboración de super pan de alto valor nutritivo para comedores sociales. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, rubricó en el centro de Formación para el Trabajo en Panificados y Gastronomía de Ministro Rivadavia un convenio de colaboración con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Alberto Lamagna; en el marco del proyecto de este organismo de elaboración y distribución de super pan de alto valor nutritivo. El acuerdo establece vínculos de cooperación en la realización de estudios y programas de investigación y desarrollo, intercambio de información técnica, servicios y capacitación en recursos humanos. Entre los proyectos a desarrollar se prevé la elaboración de super pan de alto valor nutritivo irradiado para ser utilizado como refuerzo en comedores sociales y como ración de emergencia en situaciones de catástrofe. Dicho producto, de preparación similar a la del pan común, contiene más proteína y micronutrientes (cubriendo las necesidades nutricionales diarias de una persona) y combinado con la tecnología de irradiación, permite conservar mejor este alimento y prolongar su vida útil, manteniendo su aroma, sabor y textura durante al menos 45 días y evitando el desarrollo de microorganismos, como hongos. En la ocasión, el intendente Cascallares invitó a los miembros de la CNEA A hacer una recorrida por las instalaciones del centro donde desde marzo se pondrán en marcha capacitaciones en panadería y gastronomía, además de pensarse como un polo productivo capaz de generar puestos de trabajo y productos panificados para instituciones del distrito. Con una construcción de tipología edilicia industrial, la panificadora cuenta con un galpón con cubierta metálica de dos aguas, dentro del cual hay un depósito de insumos, oficinas, aulas- taller e instalaciones sanitarias. Allí se desarrollarán desde el 9 de marzo en articulación con la Dirección de Cultura y Educación cursos de Maestro Panadero, uno en turno mañana y otro en turno tarde, con una carga horario de 4 horas tres veces por semana, con capacidad para hasta 40 inscriptos por cada cursada. Cascallares también comentó a los presentes el trabajo llevado a cabo en la Granja Educativa Municipal y el constante apoyo brindado a los pequeños productores de Almirante Brown para que cuenten con puntos de comercialización de sus productos; además del funcionamiento de la primer Escuela Agraria del distrito a la que acuden muchos niños y niñas de zonas rurales que antes debían trasladarse a Uribelarrea o San Vicente para llevar a cabo sus estudios en materia agraria. Acudieron a la cita, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawstuchenko; el secretario de producción y Empleo Federico Sassone; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD. HH, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Producción y Empleo, Andrea Ballesteros; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; y, en representación de la Universidad Nacional de Almirante Brown, el lic. Ignacio Jawstuchenko. Participaron por la CNEA, entre otros, el gerente de administración, Ricardo Addis; el gerente de Transferencia de Tecnología, Marcelo Fama;y el gerente de Área de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear, Juan Carlos Furnari.

