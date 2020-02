Cascallares: “Como cada año realizamos obras y refacciones en todos los establecimientos educativos provinciales del distritos”

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha como todos los años el programa “El Municipio Presente en las Escuelas” con agentes del gobierno municipal en articulación con el Consejo Escolar y las respectivas delegaciones municipales. Durante el receso escolar se realizan intervenciones de mantenimiento y refacciones en 12 edificios escolares: A ello se suman mejoras en la infraestructura edilicia de otros 40 establecimientos educativos, construcción de 20 nuevas aulas y anexos en edificios escolares y en marzo se inaugurará la nueva sede propia para el Instituto Superior de Formación Docente Nro. 41, que hasta ahora viene funcionando el emblemático Colegio Nacional de Adrogué. Durante los primeros días del año, se llevaron a cabo tareas en los jardines de infantes Nº 933 (Don Orione), Nº 934 (Malvinas Argentinas), Nº 936 (Glew), Nº 949 (San José) y Nº 952 (Burzaco); las Escuelas Primarias Nº 26 (Longchamps), Nº 34 (Malvinas Argentinas), Nº 59 (Burzaco) y Nº 65 (Don Orione), así como en las Escuelas Secundarias Nº 29 (José Mármol), Nº 39 (Adrogué) y Nº 44 (Burzaco). Se hicieron trabajos de refacciones, pintura en general, limpieza, corte de pasto y renovación de instalaciones eléctricas, así como nuevo luminarias led, con apoyo del sindicato de Luz y Fuerza. “Desde el inicio de nuestra primera gestión venimos realizando importantes obras y refacciones en todos los establecimientos educativos provinciales del distrito, con la impronta de tener una educación pública de calidad para todos los chicos y chicas de Almirante Brown”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Y destacó que “si bien los trabajos son más intensos durante el receso escolar de verano, la tarea continúa todo el año”. Por su parte, desde el área de Insfraestructura Educativa de la Provincia de Buenos Aires avanzan obras en casi una veintena de establecimientos en Almirante Brown. En ese sentido, alcanzan a la Escuela Especial 506, con refacción de cubiertas en loza y chapa; Escuela Especial 509, refacciones en general; Escuela Primaria 1, refacciones en zinguería; Escuela Primaria 4, refacciones en general; Escuela Primaria 9, renovación instalaciones eléctricas; Escuela Primaria 11 y Jardín de Infantes 958, segunda etapa obra instalaciones de gas; Escuela Primaria 25, refacción de sanitarios; Escuela Primaria 36 (tiene sanitarios clausurados en planta alta y filtraciones en cubierta de losa); Escuela Primaria 42, refacción en patio; Escuela Primaria 44, refacción en sanitarios y Escuela Primaria 57, instalaciones cloacales. También en la Escuela Primaria 70; Escuela Secundaria 20 y Jardín de Infantes 934, con obras de instalaciones cloacales; Escuela Primaria 73, refacción de sanitarios; Escuela Secundaria 4, refacción de cubiertas, sanitario y muro; Escuela Secundaria 19, refacciones en general y cubiertas; Escuela Secundaria 33, refacciones en instalaciones de gas y cocina; Escuela Secundaria 76; refacciones en administración; Jardín de Infantes 919, refacciones en cubiertas y carpinterías; Jardín de Infantes 926, refacciones en general, Jardín de Infantes 930, salida de emergencia y Jardín de Infantes 931, refacciones en cubiertas y cielorrasos. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DURANTE EL VERANO EN 40 ESCUELAS Las intervenciones del programa “El Municipio Presente en las Escuelas” se suman cada año a la construcción de aulas, playones para realizar actividad física, nuevos sanitarios y cocinas que el municipio concreta en las escuelas a través de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Obras Públicas, en articulación con el Consejo Escolar. Las tareas además incluyen trabajos de puntura, recambio e incorporación de mobiliario e instalación y control de servicios de gas, agua y electricidad. En total son 40 los establecimientos educativos que se intervendrán durante febrero, para garantizar un inicio de clases sin dificultades, con una inversión de más de 40 millones de pesos financiada por el municipio a través del Fondo educativo. “Como el primer día en que asumió la conducción del gobierno municipal, el intendente Mariano Cascallares nos pidió que abordáramos las situaciones que pudieran poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2020. Construimos un nuevo y pormenorizado diagnóstico con las situaciones más graves y comenzamos a priorizar las acciones, en articulación con la Subsecretaría de Infraestructura escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires”, indicó el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la comuna, Sergio Pianciola. Y agregó: “Para este gobierno la educación pública es un derecho, por lo tanto una prioridad. Eso hace necesario disponer los recursos pertinentes para garantizarla”. Los Jardines de Infantes donde se llevan a cabo refacciones son el Nº 901 (Adrogué), Nº 919 y Nº 941 (Longchamps); Nº926 (Solano); Nº931 y Nº 934 (Don Orione); Nº 958 y Nº961(Ministro Rivadavia); Nº962 y Nº 948 (Glew); Nº 932 y Nº930 (Claypole) donde además se construye una salida de emergencia. Por su parte, se intervienen las EP Nº 1 (Adrogué); Nº 4 (Glew); Nº 9 (Longchamps); Nº48 (José Mármol); Nº51 y Nº 57 (Solano); Nº 17 (Malvinas Argentinas); Nº 25, Nº 44 y Nº 58 (Rafael Calzada); Nº 59 (Burzaco); Nº 11 y Nº 64 (Ministro Rivadavia); Nº 36 (San José); Nº 70 (Don Orione); y Nº 42 y Nº73 (Claypole) Las obras se realizan también en las ES Nº 19 (Claypole); Nº20 (Don Orione); Nº 28 (Rafael calzada, donde se construyó un aula); Nº 35 y Nº 52 (Ministro Rivadavia); Nº 33 (Malvinas Argentinas) y Nº 76 (Longchamps). En tanto, se suman las Escuelas Especiales Nº 506 (José Mármol) y Nº 509 (Malvinas Argentinas) y el CEC Nº 801 (Burzaco). Cabe destacar que también personal del municipio retira pupitres y sillas deteriorados para su arreglo en el Polo Productivo de Don Orione con cooperativas y su posterior reposición. En este sentido, fue retirado mobiliario para arreglar de las EP Nº 2 (Burzaco) y Nº36 (San José); además de los Jardines de Infantes Nº903 (Longchamps), Nº 906 y Nº 939 (Adrogué), Nº 912 y Nº 951 (Rafael Calzada), Nº 918 y Nº 950 (Burzaco), Nº 928 y Nº 933 (Don Orione), Nº 962 (Glew). CONTRUCCIÓN DE ANEXOS EN EDIFICIOS ESCOLARES Y AULAS NUEVAS Por su parte, durante todo 2020 el municipio de Almirante Brown destinará 200 millones de pesos en la construcción de dos edificios que servirán de anexos para las EP Nº31 (Glew) y EP Nº 64 (Ministro Rivadavia) y que contarán con nuevas aulas, dependencias, núcleos sanitarios, SUM, cocinas y patios con cerco perimetral. También se construirán 22 nuevas aulas en establecimientos educativos ya existentes, a las que se sumarán dependencias, conectores y núcleos sanitarios. Por otra parte se prevé la realización de un playón deportivo en la ES Nº 7 de Glew; y la puesta en valor de la casona donde funciona la ES Nº 17 de Burzaco. Las obras ejecutadas por la Subsecretaría Obras Públicas articuladas con el Consejo Escolar demandarán entre 5 y 7 meses. Las escuelas que sumarán nuevas aulas son las ES Nº 36 de Longchamps (1 aula); Nº 50 de San José (2 aulas); Nº 57 de Ministro Rivadavia (2 aulas); Nº 68 de Glew (2 aulas); Nº 75 de Glew (2 aulas); Nº 78 de Burzaco (1 aula); y el Centro de Educación Agraria de Ministro Rivadavia (2 aulas). También se construirán 2 aulas para el edificio donde funcionan las EP Nº48 y ES Nº67 de José Màrmol y se harán aulas en los Jardín de infantes Nº 937 de Malvinas Argentinas (1 aula); Nº 947 de José Mármol (2 aulas y readecuación de otra existente); Nº 956 de Claypole (1 aula); y Nº 959 de Glew (1 aula); además del CEC Nº 802 de Glew (2 aulas). Por su parte, en el marco del plan de intervención para edificios seguros, accesibles e integradores, se realizarán durante el año rampas de discapacidad en las escuelas, sanitarios accesibles, readecuación de espacios para cocina y se colocarán detectores de gas y monóxido de carbono. En tanto se ejecutarán tareas de pintura, mantenimiento de sanitarios y readecuación de las instalaciones eléctricas. A ello se sumarán conexiones a la nueva red de cloacas para las EP Nº 15 (San José), Nº 48 (José Mármol), Nº 51 (Rafael Calzada), Nº 52; Nº 53, Nº 54 (Burzaco); y Nº 63 (Claypole); la ES Nº 61 (Rafael Calzada); y los Jardines de Infantes Nº 912(Rafael Calzada) y Nº 950 (Burzaco). INAUGURARÁ EN MARZO NUEVA SEDE EL INSTITUTO Nº 41 DE FORMACIÓN DOCENTE Luego de años de espera y promesas incumplidas, el Municipio de Almirante Brown ejecuta la histórica obra de construcción del edificio para el Instituto de Formación Docente (ISFD) N° 41, que beneficiará a más de 3 mil alumnos. Según fue anunciado, la misma ya posee un avance superior al 80 por ciento y se inaugurará en marzo próximo con el inicio del ciclo escolar, como estaba previsto. La institución funcionó hasta ahora sin edificio propio dentro de las instalaciones del Colegio Nacional de Adrogué. “Estamos muy orgullosos y felices de que este anhelo de hace décadas por parte de la comunidad educativa esté tan próximo a concretarse. Generaciones de docentes se formaron en esta querida institución que en pocas semanas más tendrá su propia sede con todas las comodidades, como corresponde”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En tanto, agregó que “con estas nuevas instalaciones el Instituto podrá funcionar en tres turnos: a la mañana, a la tarde y por la noche”. El imponente edificio se levanta en el Barrio Vattuone de Adrogué, justo en el cruce de las calles Cervantes Saavedra y Colombres, a metros de la avenida Tomás Espora. Con tres plantas y una superficie total de 1.667 metros cuadrados, el ISFD N° 41 posee más de 21 aulas, Salón de Usos Múltiples, (SUM), biblioteca, oficinas administrativas, núcleos sanitarios, cafetería, espacios de servicios y playa de estacionamiento propia.

