El municipio anunció que la obra del Instituto 41 ya supera el % 80 y se inaugura en Marzo

El Municipio de Almirante Brown, a cargo del intendente Mariano Cascallares, anunció que la obra de construcción del edificio para el Instituto de Formación Docente (ISFD) N° 41 posee un avance superior al 80 por ciento y que se inaugurará en marzo próximo con el inicio del ciclo escolar como estaba previsto. “Estamos muy orgullosos y contentos porque este sueño de tantas décadas por fin estamos muy cerca de hacerlo realidad. Son generaciones de docentes que se formaron en esta querida institución que nunca puso tener edificio propio y que en pocas semanas más dispondrá de su sede con todas las comodidades como corresponde. Cumplimos y estamos cumpliendo”, indicó el intendente Mariano Cascallares. El imponente edificio se levanta en el Barrio Vattuone de Adrogué, justo en el cruce de las calles Cervantes Saavedra y Colombres, a metros de la avenida Tomás Espora. Mariano Cascallares agregó que en marzo próximo “vamos a estar inaugurando el nuevo edificio junto a toda la comunidad educativa del querido Instituto N° 41 que participó activamente de este sueño que ahora estamos haciendo realidad juntos”. Con tres plantas y una superficie total de 1.667 metros cuadrados, el ISFD N° 41 posee más de 21 aulas, Salón de Usos Múltiples, (SUM), Biblioteca, oficinas administrativas, núcleos sanitarios, cafetería, espacios de servicios y playa de estacionamiento propia. El Municipio de Almirante Brown ya ejecutó más del 80 por ciento de la esperada obra.

