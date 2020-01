“Era una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios”, dijo el club sobre rugbiers detenidos

Tras el crimen de Fernando Báez Sosa el pasado fin de semana en Villa Gesell, el Club Náutico Arsenal de Zárate, donde jugaban varios de los detenidos anunció este martes que les retiró el carnet de socios y reconoció como “una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios”. “Si bien como club estamos ajenos a los hechos acontecidos en Gesell, la comisión directiva tomó la decisión de suspender a los socios activos porque están involucrados en un hecho que afecta y mucho a la imagen de lo que pregona el club con sus asociados y deportistas”, dijo Marcelo Urra, apoderado de la institución, en diálogo con TN. Según aclaró, son cuatro los socios activos del club que están detenidos y otros dos lo fueron hasta finde del año pasado: “Dentro del club no hubo sanciones existentes para ninguno. Sí tenemos conocimiento, porque en Zárate las cosas se saben, de que parte de este grupo que está detenido en Gesell había tenido problemas en otras salidas a la noche, donde era una práctica habitual golpear a una sola persona entre varios”, expresó. “Da la casualidad de que dentro del grupo de los detenidos hay varios que participaban de estos hechos en la ciudad de Zárate”, agregó. “No es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no del club, sino en la sociedad de Zárate, que hay noticias de golpizas a un menor u otra persona. Algunos son los que están detenidos”, sentenció. “El club tiene que respetar principalmente un estatuto. Lo que hicimos nosotros fue tomar conocimiento de la causa de Gesell y sumarla a los eventos que hemos averiguado en la ciudad de Zárate”, explicó. En tanto, cinco de los integrantes de la patota se encuentran alojados en la comisaría 2a. de Villa Gesell, otros cinco en la comisaría 1a. de Pinamar y el restante, que había sido detenido en Zárate horas después del crimen cuando se hallaba en la casa de sus padres y que no forma parte del mismo grupo, sigue alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) gesellina.

