Avanza la campaña de vacunación contra el sarampión en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Salud, recuerda que continúa de forma permanente la campaña de vacunación contra el Sarampión en los hospitales provinciales y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todas las localidades. La vacuna, al igual que el resto de las que integran el Calendario Nacional, pueden aplicarse de forma gratuita de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, en todos los centros de salud del distrito. El siguiente es el esquema de vacunación por grupo etario:  Niños de 6 a 11 meses: deben recibir UNA DOSIS de vacuna doble viral o triple viral considerada “dosis cero”, ya que esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.  Niños de 12 meses: deben recibir UNA DOSIS correspondiente al calendario.  Niños de 13 meses a 4 años: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna triple viral.  Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión.  Embarazadas: acreditar (previo) al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión.  Personas nacidas antes de 1965 no requieren vacunación porque son consideradas inmunes.  No está indicada la vacunación en niños/as hasta los 6 meses de vida ni para embarazadas. EL SARAMPIÓN Y SUS SÍNTOMAS El Sarampión es una enfermedad contagiosa y potencialmente grave o fatal que afecta sobre todo a los niños, causada por un virus que se reproduce en la nariz y la garganta y puede propagarse fácilmente cuando la persona infectada tose o estornuda, dejando las secreciones por el aire o cualquier objeto de alrededor. Entre los principales síntomas se encuentran la fiebre alta, congestión nasal, tos, conjuntivitis y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Posteriormente aparece una erupción rojiza en la piel de todo el cuerpo que inicia en la cara y la parte superior del cuello. El Sarampión puede traer aparejadas complicaciones graves como neumonía, infección en respiratorias y en oídos, diarrea y encefalitis. También puede provocar problemas serios en el embarazo como parto prematuro, bajo peso del bebé al nacer o mortalidad materna. CENTROS DE SALUD (atención de 8 a 18 horas) Don Orione: Río Carcarañá y Eva Perón. San José: La Gloria: La Calandria (e/ Bynnon y Mitre). Solano: San Agustín: Pte. Perón (ex Gorriti) esq. Charcas Norte Barrio San Agustín; 13 de Julio: Anémona 6445 (e/ Clavel y Camelia). Rafael Calzada: 8 de Diciembre: El Gorrión (e/ Jorge y el Arroyo); 2 de Abril: Santa Ana 2487, esq. Murature: Rafael Calzada: San Martín y San Carlos. Ministro Rivadavia: Ministro Rivadavia: 25 de Mayo 594 y Rocha; Los Pinos: Cobián 215, Ministro Rivadavia. Malvinas Argentinas: Barrio Lindo: Portugal (e/Yatay y Robles); El Encuentro: Ituzaingó (e/ Serrano y Policastro); Loma Verde: Portugal 1802 y Álvaro Pinto. Longchamps: Rayo de Sol: Río Paraná 3058 (e/ Rosario y Álvarez de Santa Clara); Sakura: Molina Massey 321.; Barrio Vitum: Tornquist esquina Castillo. José Mármol: “San José” San Luis 166 (e/ Conscripto Bernardi y Frías). Glew: Los Álamos: Julián Aguirre 3110 y Álvarez de Sta Clara.; Glew I: José Bonifacio y Benjamín Franklin; Glew II: W.de Navazio y A. Di Carlo; Glew Sur: Zufriátegui 3550. Claypole : Mi Horizonte: Begonia 546 (e/Glicina y Verbena): Presidente Perón: Marconi 750 (e/Alsina y Hernández). San Francisco de Asís: La Esther: Lavardén 131 e/ Paraná y P. Rosario. Burzaco: Floreal Ferrara: Asamblea 1668 (e/ Maure y Melián, Barrio San Pablo); Burzaco: Alsina esq. Martín Fierro Barrio El Gaucho. Centro Municipal de Diagnóstico y Prevención: Pte. Perón (ex Gorriti) 888 (e/ Brasil e Italia): Unidad de Salud Ambiental: Constitución 972, equina Prieto.

Both comments and pings are currently closed.