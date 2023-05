Aumenta el colectivo, tren y subte: cuánto cuesta el boleto mínimo en AMBA

El boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasó a costar $42,67 a partir de este lunes 1 de mayo con la implementación del esquema de ajuste mensual previsto por el Ministerio de Transporte para el transporte público. El incremento, el tercero en base a la fórmula de actualización mensual que regirá hasta junio, se ajusta sobre la base del índice de inflación del Gran Buenos Aires que publica el INDEC, que en marzo pasado fue de 7,8%. Nuevos precios del colectivo En colectivos, el boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) pasó de $39,59 a $42,67; para el tramo de 3 a 6 km es desde hoy de $47,55; de 6 a 12 kilómetros, $51,20; y los viajes de 12 a 27 kilómetros tendrán un valor de $54,87. En todos los casos continuará vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE, es decir, que el boleto mínimo pasa a $19,20. Nuevos precios de trenes En cuanto a las tarifas de los trenes, el costo de los pasajes quedará de la siguiente manera a partir del 1º de mayo: las líneas las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Tren de la Costa costarán $26,82; mientras que el boleto en las líneas Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte valdrá $20,72. Nuevos precios del Subte Los incrementos para el subte y el premetro ya están pactados, de acuerdo a lo confirmado por Subterráneos de Buenos Aires. De esta manera se comenzará a cobrar en mayo $67. En junio, el aumento será de $74 y de $80 en septiembre. El premetro, por su parte, pasará se mantiene hasta junio en $20. En septiembre, llegará a $28. Cabe aclarar que, de todas formas, seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE, es decir, que el boleto mínimo para ellos pasará de $ 11,34 a $15,75 pesos.

