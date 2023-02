Hoy cumple 137 años el monumento al Almirante Guillermo Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que este jueves 2 de febrero se conmemora el 137° aniversario del emplazamiento del Monumento en memoria al Almirante Guillermo Brown, considerado el Padre de la Patria en el Mar, que está ubicado en la histórica plaza que también lleva su nombre en la localidad de Adrogué. La obra, que es el primer monumento a Brown erigido en el país, fue realizada por el escultor Francisco Cafferata en Florencia, Italia, haciendo posteriormente el ensamble de sus piezas en Argentina. El pedestal de mármol de carrara, en tanto, fue creado por José Canale. Las calles del partido de Almirante Brown en sus doce localidades llevan los nombres, en muchos casos, de próceres, navíos y combates navales que formaron parte de nuestra emancipación y el monumento emplazado en la histórica Plaza Brown no sale de esa lógica. Mariano Cascallares destacó que “fue el propio Don Esteban Adrogué quien luego de inaugurar la plaza que lleva el nombre del padre de la Patria en el Mar decidió colocar un monumento en homenaje a su persona, nada más y nada menos que un 2 de febrero de 1886”. Vale recordar que este año, el próximo 30 de septiembre, se conmemora el 150 aniversario de la creación del Partido de Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.