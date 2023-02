Burzaco: obreros de la empresa Megaflex reclaman la reincorporación de 16 trabajadores despedidos

El martes 31 de enero los trabajadores despedidos de la empresa multinacional Megaflex realizaron un bloqueo de portones exigiendo que la empresa acate la conciliación obligatoria y reinstale a los 16 trabajadores despedidos. Desde la corriente sindical 18 de diciembre, el Nuevo MAS y el SiTraRepA nos hicimos presentes para apoyar su medida de lucha. «Soy uno de los 16 despedidos de la empresa multinacional Megaflex que pertenece al grupo francés Saint Gobain. Fuimos despedidos a fin de año, mal indemnizados, con lesiones gravísimas, incurables» cuenta Mauro. «Todas las personas que fuimos despedidas tenemos lesiones a causa de los trabajos forzosos de tantos años en la empresa. Se trabajó muy mal durante tantos años, yo tengo 12 años en la empresa y tengo compañeros de 28, 25, 17, 15. Todos los compañeros tienen lesiones de gravedad, incurables. Fuimos seleccionados para ser despedidos». Reproductor de vídeo 7 «Lo que ellos dicen es que es un plan de reestructuración porque hay poco laburo y no hay ventas. Pero todos sabemos que es una empresa líder en el mercado, que sigue habiendo ventas. De hecho cuando nos despiden toman a gente que está por agencia temporaria, pagándole la mitad del sueldo que tenemos nosotros. Y a la gente que está adentro con antigüedad les corre el miedo de ser despedidos ya que nosotros fuimos despedidos y no se pudo hacer nada hasta ahora». Megaflex Argentina se especializa en la fabricación de impermeabilizantes. Saint – Gobain, la multinacional propietaria de la firma, es de capitales franceses y tiene 4 siglos de existencia. En 2021 totalizó ganancias por más de 44.000 millones de euros. Y sus últimos movimientos comerciales indican que está en plena expansión, lejos de cualquier tipo de pérdida que le impida garantizar los salarios de 16 trabajadores con antigüedad y delicadas situaciones de ART. Hace pocas horas trascendió la compra por parte de la firma de la empresa Térmica San Luis en dicha provincia. Con dicha adquisición la firma francesa totalizó 16 plantas productivas en el país, con aproximadamente 1.000 empleados. «No tenemos con la fábrica ningún tipo de comunicación», comenta Mauro, «agotamos todas las vías y no fuimos recibidos. Estamos con esta lucha de la reincorporación y hasta ahora tuvimos conciliación obligatoria que ellos no la acataron, tuvimos una medida cautelar donde un juez fallo a favor nuestro y tampoco la obedecieron, violaron las leyes.» «Lo que si sabemos es que esto viene con un plan de flexibilización laboral donde despiden gente antigua, toman gente temporaria, le pagan poco y echan a la gente que está rota, la verdad es esa. Tenemos compañeros con EPOC, con hernias de disco, gente que se quedó sin prestaciones médicas y echan a gente lastimada tomando gente por agencia. No tenemos respuesta. Ahora tomamos esta medida de hacer un corte de portones más que nada y vamos a ver si hay alguna respuesta de parte de la patronal porque la verdad que ya agotamos todas las vías.”

