Municipios de todo el país visitan zoonosis Brown para replicar su modelo de Sanidad Animal

El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown continúa recibiendo cada semana visitas de delegaciones con funcionarios y equipos veterinarios de municipios bonaerenses y provincias argentinas interesados en conocer y replicar el modelo sanitario que se implementa de forma exitosa en nuestro distrito. En ese contexto, en los últimos días el Municipio de Almirante Brown recibió en Zoonosis a integrantes de los municipios de Lomas de Zamora y Escobar, y también de la ciudad de 25 de Mayo en la Provincia de La Pampa. Las visitas tienen como objetivo que las distintas delegaciones conozcan las instalaciones edilicias, el recurso humano que trabaja en el lugar y su operatividad técnica, todo en el marco de las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos del distrito, las cuales posicionan a Almirante Brown como el primer Municipio No Eutanásico del país y referente de toda América Latina. Además, como en el caso de la comitiva de la provincia de La Pampa, cuatro integrantes del equipo médico veterinario estuvieron una semana en el establecimiento ubicado en Martín Fierro N° 33, esquina avenida Monteverde de Burzaco, para capacitarse e incorporar conocimientos para implementar esta política pública en su ciudad. “Desde hace una semana que estamos capacitándonos con el objetivo de replicar todos estos conocimientos en 25 de Mayo. La verdad que estamos muy contentos con todo lo aprendido y con la calidez y profesionalismo de Zoonosis Brown”, sostuvo Darío Inostroza, médico veterinario. También formaron parte de la comitiva sus asistentes Javier Molina, Emmanuel Barros y Juan Cruz Comparín. Cabe destacar que Zoonosis Brown inició su política de Control Ético de la Sobrepoblación de Perros y Gatos en el año 1996 de la mano de la entonces intendenta Hebe Maruco, quien dio inicio a estas acciones masivas, gratuitas, sistemáticas, extendidas, tempranas y abarcativas que realiza más de 30 mil castraciones anuales. En este sentido, Inostroza subrayó que “conocer de primera mano las experiencias de un Municipio como Almirante Brown es importante porque se realizan muchas intervenciones diarias, trasladando un servicio tan esencial a gran escala”. Con estos mismos objetivos desde hace tiempo que Zoonosis Brown recibe semanalmente la visita de distintos funcionarios del área de Salud de distintas provincias de nuestro país, entre ellas de Santa Fe, Catamarca, Río Negro, Santa Cruz y La Pampa, como así también de los partidos bonaerenses de Tigre, La Costa, Tandil, Bragado, Lomas de Zamora Malvinas Argentinas y Luján, entre muchos otros. Incluso también estuvo presente una médica veterinaria oriunda de San Juan del Río, una ciudad mexicana ubicada en el Estado de Querétaro. Finalmente, Mariano Cascallares destacó que “somos el primer municipio no eutanásico del país y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas de animales es modelo de muchos profesionales de todo el país”, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “Zoonosis es un verdadero orgullo para todo Almirante Brown por su trabajo, profesionalismo y compromiso cotidiano”.

