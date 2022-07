Manifestación contra la tala de arboles en el Parque Pereyra

Alertan sobre la tala ilegal de árboles en el Parque Pereyra Iraola que se encuentra entre los municipios de Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata

Organizaciones ambientalistas y vecinos realizarán una manifestación al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense donde reclamarán una reunión con el ministro Javier Rodríguez

ante las reiteradas hechos delictivos que causan graves daños al ambiente.

