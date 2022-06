Homenaje a periodistas lomenses

En el marco de la semana en que se celebró el Día Nacional del Periodista, este 7 de junio, el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora homenajeó a los históricos trabajadores de prensa del distrito.

La iniciativa de reconocimiento fue impulsada por la concejal Vilma Gonzales y votada por unanimidad por todas las fuerzas políticas, tanto del Frente de Todos como de Juntos.

Fue una emotiva jornada de reencuentro y celebración. Desde ambos sectores se manifestaron acompañar la lucha que llevan adelante cada uno de ellos.

Estuvieron presentes Daniel Parcero de Imagenes Regionales, Hugo Bento de Revista Noticias de Lomas de Zamora, Ramon Sosa de Canal 10 Radiovision y de Radio FM Opcion 98.9, Dante Cupercito y Analia Rebecchi de GPS Radio, Anibal Rushan de Radio La SindiRadio, Ruben Molina y Sebastian Farias de Sin Retorno y de Radio GPS.

