Avanza a todo ritmo la obra del Parque Municipal de Don Orione de ocho hectáreas

El diputado provincial Mariano Cascallares recorrió la imponente obra del Parque Municipal Don Orione en la localidad de San Francisco de Asís, que incluye la construcción del anfiteatro que formará parte del espacio verde proyectado para el desarrollo de actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas que beneficiará a más de 80 mil vecinas y vecinos de nuestra región. Mariano Cascallares supervisó los trabajos que se ejecutan en el predio de ocho hectáreas, ubicado frente a la manzana 32 del complejo habitacional, que se iniciaron en los últimos meses del 2021 y que siguen avanzando para potenciar el espacio verde. El Parque Municipal Don Orione incluirá áreas de descanso, zonas de juegos, módulos sanitarios, playones deportivos, áreas temáticas para adultos mayores y luminarias con tecnología LED, y donde se destacará además el uso de plantas y árboles con especies nativas propias de la región. En el lugar Cascallares manifestó: “Seguimos avanzando con obras importantes, hoy en este parque, el primero de los parques argentinos que se llevan adelante con una inversión muy fuerte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y con la decisión política de avanzar en el mejoramiento de espacios públicos. Un lugar que va a transformar no solamente Don Orione sino el resto de nuestro distrito”. En ese punto, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani sostuvo que “estamos muy contentos, porque a pesar de la pandemia seguimos avanzando con obras que implican también mucha mano de obra”. En ese sentido, remarcó que los trabajos se extenderán hasta mediados de año cuando se ponga en funcionamiento el parque del que “podrán disfrutar todos los vecinos de Almirante Brown”. Vale recordar que dicho parque se enmarca en el Programa Federal Parques Argentinos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de un sistema de espacios verdes en las grandes ciudades y áreas metropolitanas del país.

Both comments and pings are currently closed.