Avanza la red cloacal “Burzaco Sur” que beneficiaría a 6 mil vecinos del distrito

Avanza en Almirante Brown la ejecución de la red secundaria de desagües cloacales “Burzaco Sur” que beneficiará a unos 6 mil vecinos de esa localidad browniana. La obra gestionada por el Municipio que conduce el intendente Mariano Cascallares y materializada por AySA desde el 2020, cuenta con un 75 por ciento de su ejecución, y se desarrolla actualmente en dos frentes en las calles Casaux y Ratti y Av. Espora y Sarcione, donde se realiza la excavación del terreno y la colocación de caños. La misma incluye la instalación de 27.821 ml. de cañerías y 1810 conexiones domiciliarias, que favorecerán a unos 6 mil vecinas y vecinos de los barrios Primera Junta y Corimayo- entre otros- de la localidad de Burzaco. La obra abarca la zona comprendida entre las siguientes arterias; Av. Monteverde, Loreto, Av. Tomás Espora, 25 de Mayo, Rocha, Araujo y Mercedes. Se prevé que los trabajos se concluyan el próximo mes de diciembre. Cabe señalar que la zona ya cuenta con agua potable y estos trabajos permitirán sumarle un nuevo servicio esencial que beneficiará directamente a la salud de la población, mejorando su calidad de vida. “Continuamos trabajando en forma articulada con Aysa avanzando con estas obras para llevarles los servicios esenciales como las cloacas o el agua potable a nuestras vecinas y vecinos”, indicó Mariano Cascallares.

