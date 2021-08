Alerta amarilla por fuertes tormentas en cuatro provincias

Lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, las cuales podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, afectarán este domingo el norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Entre Ríos, sur de Santa Fe y este de La Pampa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amartillo para estas zonas, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros. El alerta amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En la provincia de Buenos Aires, los fenómenos se verán acentuados en las localidades de Alberti – Bragado – Chivilcoy – General Viamonte – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo, en la tarde y noche del domingo. En Entre Ríos afectará a Colón – Gualeguaychú – Islas del Ibicuy – Tala y Concepción del Uruguay en la noche del domingo y la madrugada del lunes En tanto, en Santa Fe las tormentas afectarán especialmente las localidades de Constitución – Iriondo – Rosario y San Lorenzo, mientras que en La Pampa mañana a la tarde habrá mal tiempo en Atreucó – Santa Rosa – Catriló – Conhelo – Guatraché – Quemú Quemú – Toay y Utracán- Además, el SMN emitió el mismo alerta por la presencia de viento Zonda en zonas de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Jujuy.

