El Gobierno bonaerense afirma que los contagios cayeron por quinta semana, pero alerta por suba

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que los contagios de coronavirus descendieron por quinta semana consecutiva en territorio bonaerense, pero alertó que desde el miércoles pasado se registra una suba de casos. “Por quinta semana consecutiva cayeron los casos en PBA, esta vez un -10% respecto a la semana anterior, acumulando un -47% respecto al pico de la segunda ola. Señal de alerta: desde el miércoles pasado vienen aumentando los casos respecto al mismo día de la semana anterior”, posteó anoche el funcionario en la red social Twitter. En el mensaje, añadió un gráfico que señala que en la semana del 17 al 23 de mayo los contagios ascendieron a 12.008; la siguiente bajaron a 10.973; y la posterior llegaron a 9.950. La semana del 7 al 13 de junio los casos de coronavirus bajaron a 8.294; la siguiente se ubicaron en 7.016 y la última descendieron hasta 6.314. Al respecto, anoche el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, planteó: “Veníamos bajando en cantidad de casos y estos últimos cuatro o cinco días dejamos de bajar, y tenemos un leve ascenso”. “Tenemos que esperar unos días a ver cómo evoluciona, pero en la región están aumentando los casos”, señaló en declaraciones al canal C5N, e insistió en que “cuando hay más circulación, hay más contagios”. “No podemos de ninguna manera pensar que las medidas de cuidado han pasado. Toda medida que sea necesaria, porque es lo prioritario para cuidar la vida, la llevaremos adelante. Hay que ser muy prudentes con las aperturas”, advirtió. Sostuvo que “no hay que acelerarse, porque todos los países que aceleraron sus aperturas han tenido que retroceder, porque generan rebrotes”, y puso de relieve que la provincia manejó con mucho cuidado la vuelta a “la escolaridad presencial y otras actividades”. (Télam)

Both comments and pings are currently closed.