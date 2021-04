Continúa hasta el 31 de mayo la prohibición de despidos y suspensiones

El Gobierno nacional resolvió la prórroga hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones “sin justa causa” o por “fuerza mayor”, ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, según informaron fuentes oficiales. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Poder Ejecutivo nacional dispuso prorrogar hasta el 31 de mayo de 2021 la “prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. También estableció la prórroga hasta la misma fecha de la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de “fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.

Both comments and pings are currently closed.