El Gobierno bonaerense dijo que en “casos necesarios” las clases presenciales seguirán suspendidas después del 30 de abril

El Gobierno bonaerense confirmó este martes que para “los casos que sea estrictamente necesario” las clases presenciales podrían seguir suspendidas después del 30 de abril en la provincia, cuando vence el plazo de las actuales restricciones por la pandemia. El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, indicó en una conferencia de prensa que “la suspensión de clases (presenciales) no se va hacer efectiva en todas las localidades sino en las más complicadas“, por lo que se avanzará en la suspensión “solamente en los casos que sea estrictamente necesario”. Al respecto, advirtió que “hay que ser muy específicos y muy precisos para establecer las restricciones”, de acuerdo a la situación de los municipios. “General Villegas es un caso testigo, hay que ser muy específicos y muy precisos para establecer las restricciones, lo vamos a trabajar con todos los intendentes”, dijo Bianco.

“La suspensión de clases no se va hacer efectiva en todas las localidades sino en las más complicadas. Es una sintonía muy muy fina con todos los intendentes”, insistió el funcionario de la gestión de Axel Kicillof. Y agregó: “Si con esa mínima suspensión temporal de las clases presenciales se bajan las muertes o se puedo evitar al menos una muerte, entonces ya estuvo bien. Lo vamos a trabajar con los intendentes, lo vamos a hablar con ellos, esto no es por la fuerza, es trabajado, consensuado”. Bianco anunció durante la conferencia que desde este miércoles se sumarán a la fase dos del distanciamiento, social preventivo y obligatorio (DISPO) los distritos de Zárate, Castelli y General Villegas, por pedido de su intendentes, con restricciones más fuertes que el resto por la suba de contagios de Covid-19. Por su parte, el secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina, reconoció que “es posible que se extiendan” las restricciones sanitarias implementadas hasta el 30 de abril por el presidente Alberto Fernández, al asegurar que los niveles de contagios “van a aumentar” en el marco de la segunda ola de coronavirus. “La efectividad de las medidas va a estar en ralentizar la curva, pero los casos van a seguir aumentando”, apuntó uno de los funcionarios de la cartera que dirige la ministra Carla Vizzotti.

Medina dio a entrever que las actuales restricciones en materia de nocturnidad y de cierre de escuelas no van a ser suficientes en esta etapa de la pandemia, aunque señaló que esperan obtener “una menor velocidad” en la suba de los casos de coronavirus en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. “Estamos con una alta ocupación de camas, nuevamente es el epicentro de la ola”, agregó en declaraciones radiales el funcionario nacional sobre el estado epidemiológico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

