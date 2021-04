Cascallares y Katopodis recorrieron una histórica obra hidraulica

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, los avances en la obra hidráulica “Desagües Pluviales Burzaco Sur”, que materializará el saneamiento de 230 hectáreas tanto de Burzaco como de Longchamps beneficiando a más de 65 mil vecinas y vecinos de ambas localidades. La jornada comenzó con una reunión entre el jefe comunal y el funcionario nacional en el Palacio Municipal, donde repasaron el avance de distintas obras que se están planificando y ejecutando en el distrito. Luego se trasladaron hasta la calle Fonrouge y Prado donde se está realizando el tendido de cañerías de la obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” y finalmente recorrieron el reservorio que se está construyendo en un predio, ubicado detrás de la empresa Forja Angeletti, que cuenta con una capacidad de 30.000 metros cúbicos. “Estamos con Gabriel Katopodis en esta obra estructural muy necesaria para Almirante Brown, que era muy esperada desde hace muchos años por los vecinos y vecinas. Este avance gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández, es fundamental porque implica una mejora hídrica para sanear distintos barrios de Longchamps y Burzaco”, destacó Mariano Cascallares. Katopodis, en tanto, subrayó el trabajo de Mariano Cascallares de “gestionar y planificar distintas obras en todos los rincones de Almirante Brown”, al tiempo que remarcó: “Concebimos a la obra pública como una palanca y generadora de empleo para resolver los problemas estructurales. La Argentina se está reactivando y este es un ejemplo de eso”. La histórica obra “Desagües Pluviales Burzaco Sur” contempla el saneamiento de 230 hectáreas de Burzaco y Longchamps y también el tendido de 11 mil metros lineales de conductos y cañerías, además de la construcción de unos 400 sumideros. Incluye, también, la construcción de un reservorio con 30 mil metros cúbicos de capacidad que se ubicará en un predio ubicado detrás de la empresa Forja Angeletti, en Burzaco. A esto se suman trabajos de desagües con ramal principal y ramales secundarios llevando una solución global a los anegamientos en barrios como Sakura, La Carlota, El Triángulo, Esperanza, Longchamps Este, Viplastic y Longchamps Centro. De la jornada participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández; la delegada de Burzaco, Andrea Capasso y el delegado de Longchamps, José Vera, entre otras autoridades.

