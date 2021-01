Distinguen a Ayelen Granadino y a Luciano Baldor, campeones brownianos de boxeo

El intendente municipal, Mariano Cascallares, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, recibieron a los jóvenes pugilistas y campeones argentinos Ayelén “Piru” Granadino y Luciano “Yiyo” Baldor, quienes fueron declarados personalidades destacadas del deporte de Almirante Brown por sus grandes logros en el boxeo. El jefe comunal felicitó a los deportistas, que lo visitaron en la Casa Municipal, donde en un animado diálogo, relataron sus inicios, experiencias y conquistas que han permitido llevar al distrito a lo más alto del reconocimiento nacional e internacional en dicho deporte. En la ocasión, el intendente renovó el compromiso del Municipio para acompañar no solo esta disciplina sino cada una de las que se desarrollan en el distrito, y les entregó a los pugilistas las ordenanzas que los declaran personalidades destacadas del deporte browniano. “Ayelén y Luciano son ejemplo de entrega y sacrificio en el deporte. Y siempre representan muy bien a nuestro pueblo cada vez que se suben a un ring de boxeo. Por eso este reconocimiento de todo Almirante Brown para ellos”, indicó el jefe comunal. Ayelén Granadino, es una joven boxeadora profesional de la localidad de Claypole. Hoy con 22 años es la actual campeona nacional minimosca. Además de ser monarca en la categoría está ubicada undécima en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. En tanto, “Yiyo” Baldor –vecino de la localidad de Burzaco- es Campeón Argentino, Sudamericano y Fedebol AMB gallo. Sus performances lo llevaron a ser una de los mejores boxeadores nacionales del momento. Ambos deportistas son ejemplo de entrega, dedicación, esfuerzo y amor por el deporte y representan a Almirante Brown en lo más alto del boxeo Participaron del encuentro, entre otros, el titular de Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, y los ediles Nancy Yorky y Gabriel Aguirre coautores del proyecto para reconocer a los jóvenes boxeadores.

Both comments and pings are currently closed.