Cascallares firmó un convenio para construir un paso bajo nivel en la rotonda de Los Pinos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó con el director de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el convenio para la construcción del puente bajo nivel en la intersección de Ruta 4 (Camino de Cintura) y la avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Burzaco, conocida como rotonda “Los Pinos”. “Fruto de un trabajo articulado con el Gobierno Nacional, presentamos esta megaobra histórica para Almirante Brown y para toda nuestra región”, indicó Mariano Cascallares, quien destacó “la decisión política de nuestro presidente Alberto Fernández y el trabajo conjunto con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis”.

La jornada se realizó en Casa Municipal donde el jefe comunal y el funcionario nacional firmaron el convenio de esta importante obra de impacto regional que mejorará la circulación y la transitabilidad en toda la zona y en las rutas provinciales Nº4, Nº16 y Nº210.

Esta histórica obra, cuyo plazo de ejecución es de 450 días, tiene como premisa fundamental “descongestionar el tránsito actual que colma la capacidad de la rotonda existente generando mayor fluidez”, generando además conexión directa con el Parque Industrial de Burzaco. La distribución vehicular se complementará mediante calles colectoras que permitirán los movimientos transversales a dicha ruta, estableciendo las conexiones con la rama urbana adyacente, posibilitando los retornos y giros necesarios que cerrarán el circuito. “Seguimos avanzando con proyectos que son estructurales y estratégicos para nuestro distrito, al cual lo cruzan varias rutas provinciales. Este trabajo que venimos haciendo implica el mejoramiento de la logística y con la firma del convenio haremos realidad la rotonda en la zona que llamamos ‘Los Pinos’, entre Camino de Cintura e Hipólito Yrigoyen”, destacó Cascallares. En esta línea, subrayó que esta “obra trascendental permitirá una mejora en la circulación en todas las direcciones, algo que impactará directamente en el desarrollo de nuestro Parque Industrial de Burzaco”. Por su parte, Arrieta subrayó la labor del intendente Cascallares, a quien calificó como un “gestor incansable que trata de conservar todo lo que define la identidad de Almirante Brown pero que también busca consolidar el desarrollo productivo e industrial sin que nadie se quede atrás”. “Mariano Cascallares desde el primer momento nos comentó sobre esta obra así que estamos muy contentos de ponerla en marcha, ya que iniciará antes de fin de año. Es importante porque consolida a Almirante Brown como una alternativa fuerte para la inversión de todos aquellos que quieran desarrollarse en la provincia de Buenos Aires”, agregó. Detalles de la obra Desde la gestión del intendente Cascallares remarcaron que la obra principal se realizará sobre la Ruta Nº4, con una longitud de 1.206 metros y se materializará mediante rampas de acceso excavadas en trinchera con muros laterales de contención de hormigón armado, con dos carriles y separador central. En este sentido se harán dos puentes de hormigón armado y tablero de hormigón pretensado, todo con una altura de 4.80 metros permitiendo la circulación de colectivos de doble altura. Además, se ejecutarán todas las obras accesorias, como desagües pluviales, estación de bombeo, veredas y calzadas, señalización vertical y horizontal, iluminación con tecnología LED y remodelación de los espacios verdes.

Both comments and pings are currently closed.