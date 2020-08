El municipio de San Vicente comenzó con el curso de capacitación por la Ley Micaela a sus empleados

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se dio el primer encuentro del Curso de Capacitación y Sensibilización en Géneros y Masculinidades sobre la Ley Micaela para los empleados de la Municipalidad de San Vicente. La presentación contó con la participación del Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza; Yuyo García, padre de Micaela García y Director del INAP y Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo de María Alejandra López, Melina Capucho y Martina Forneri. Se abordó sobre qué es el género, qué tipos de géneros existen, machismo y cómo detectarlo. Se contestaron, además, preguntas de los participantes y se remarcó la importancia de la participación en los próximos encuentros que suman 3 en total. En las capacitaciones sobre la Ley Micaela es importante poder brindar herramientas y generar sensibilidad para contar con un cuerpo de agentes estatales formados en temas de género, violencias y derechos humanos. Y además, sensibilizar a funcionarios de la administración pública provincial en materia de género, violencias y derechos humanos, reflexionar sobre el rol del funcionario público en estas temáticas, brindar herramientas legales y teóricas para construir un rol de funcionario estatal garante de la igualdad de género, construir modalidades de atención específicos para funcionarios frente a la igualdad de género y construir protocolos de atención y derivación de Violencia de Género como así también detectar situaciones que podrían darse en el ámbito público municipal pudiendo garantizar redes de contención. Zona de los archivos adjuntos

