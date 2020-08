El municipio reforzó el “Operativo Frio” con abrigos y calzados donados por el Banco Provincia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se reunió con autoridades y directivos del Banco Provincia y la Fundación Banco Provincia (BAPRO), quienes donaron en el marco del programa solidario comunal “Causa Común” más de un millar de abrigos y calzados que serán destinados a niños, niñas y adolescentes de nuestro distrito. “El abrigo y el calzado que estamos recibiendo en esta oportunidad a través de Causa Común, servirá para reforzar el Operativo Frío de contención y asistencia a las personas en situación de calle o que necesitan de un Estado Presente más en esta época del año”, indicó el intendente Mariano Cascallares. El encuentro se llevó adelante este martes en el Palacio Municipal y contó con la presencia del Presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; la directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio; los directores Andrés Vivaldo y Sebastián Galmarini; y el vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti. La donación se enmarcó en el programa solidario browniano “Causa Común” y está conformada por 545 abrigos y 545 pares de calzados, los cuales serán destinados a niños, niñas y adolescentes brownianos. De la jornada también participaron la gerenta General del BAPRO, Fabiana Rubinstein, el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko y la subsecretaria de Familia, Género y Políticas Sociales, Leda Quintana.

