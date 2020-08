Nardini y Balladares inauguran ciclo de charlas sobre gobiernos locales

Nardini, inauguró el ciclo “Gobiernos locales y emergencia sanitaria: experiencias de gestión en el conurbano” que organiza el departamento de planificación y políticas públicas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), a cargo de Francisco Pestanha, y que modera Agustín Balladares, Director General de Asuntos Políticos de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En el primer encuentro de este ciclo, que contó con la presencia como oradora de la rectora de UNLa, Ana Jaramillo, se abordó el papel de los estados municipales en el marco de la pandemia, a partir de la experiencia de Malvinas Argentinas, y se reflexionó sobre la centralidad de las intendencias en la administración del aislamiento. También se realizó un repaso por la gestión de Nardini, y se discutió sobre la importancia de los gobiernos locales en la pospandemia. “Estamos próximos a salir de este problema que afectó a la Argentina y a todo el mundo. Los intendentes tenemos la tarea de acercar rápidamente los recursos del Estado desde la cercanía de los gobiernos locales”, afirmó Nardini al respecto. Balladares agregó que “un proyecto de gestión tiene más mística que cualquier palabrerío, eso nos dará horizonte y generará confianza en el pueblo. Un peronismo que resuelva problemas constantemente, que predominen sus transformaciones en el plano material tanto como en el plano de las ideas, manteniendo la prioridad que el primero merece. Las mayorías postergadas esperan gestión para saciar tanto su necesidad como su deseo”. El ciclo continuará durante todo agosto en las siguientes fechas: 18/8 Mariel Fernández (Intendenta de Moreno), 24/8 Juan Jose Mussi (Intendente de Berazategui) y 31/8 Nicolás Mantegazza (Intendente de San Vicente).

