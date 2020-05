Sergio Berni, sobre el coronavirus: “Recién estamos entrando a las puertas de un gran problema”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sostuvo hoy que la experiencia de la pandemia en el mundo muestra que el país se encuenta “recién entrando en las puertas del gran problema” y reafirmó que, con las medidas que se van adoptando, se está haciendo “todo lo humanamente posible para que el daño sea el menor”. En este sentido, sostuvo que, “en términos de guerra”, se puede decir que con las medidas adoptadas para mitigar el avance del coronavirus en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio se está “generando una acción retardante, que es imposibilitarle al enemigo que avance a ritmo normal”. “En estos momentos la sociedad tiene que entender que no podemos pelearnos con la realidad. Esto no es una tarea fácil; es peor que una explosión nuclear, porque en esa situación uno al menos puede medir la radioactividad”, comparó Berni en declaraciones formuladas a la prensa esta mañana. “¿Hasta dónde se lleva adelante? Hasta que se haga la contraofensiva, que es la vacuna, un tratamiento eficiente, o hasta que el enemigo nos sobrepase, lo que no debería ocurrirnos a nosotros”, aseveró el funcionario, quien remarcó que, “por lo que se ve de la experiencia del mundo, recién estamos entrando en las puertas del gran problema”. “La pandemia es como el iceberg del Titanic: lo tenemos de frente y hay que decidir cómo chocar, si de costado, de un lado o del otro”, afirmó el ministro y añadió: “Nos cayó una bomba que nadie esperaba y estamos haciendo todo lo humanamente posible para que el daño sea el menor”. Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana en Villa Azul, el barrio popular de los partidos bonerenses de Avellaneda y Quilmes, en el que se dispuso el aislamiento sanitario a raíz del crecimiento en los casos de coronavirus. En este sentido, Berni señaló que, “depende de muchos factores” que la una medida como la adoptada en ese barrio sea adoptada en otro lugar: ” “En este barrio empieza lo que los infectólogos entendieron que había que aplicar en este momento. ¿Se va a replicar en todos lados? No; eso depende de muchos factores”, indicó. En ese marco, pidió “ayudarnos entre todos, entender la situación, no generar conflictos, porque a esta gente hay que entenderla y acompañarla”. “Esto no es un leprosario; son pacientes que hoy están enfermos y se pueden curar, y mañana le puede pasar a cualquiera, por eso tenemos que ser solidarios”, sostuvo Berni en relación a la situación en Villa Azul. Allí, los casos positivos de Covid-19 ascendían esta mañana a 174, con un índice de positividad de 57%, según informó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Por último, Berni advirtió que en los barrios populares “hay intereses que compiten con la presencia nuestra en la calle, que son los vendedores de droga que se ocultan en las villas, y no porque los pobres sean vendedores, sino porque ahí hay una geografía en donde los tipos se pueden esconder”. “Los vendedores de droga que no quieren que los encerremos generan mal ambiente: no nos prendamos a este tipo de cosas”, dijo Berni y pidió a los medios que “sean solidarios y ayuden a transmitir una palabra de aliento porque lo que se viene en la Argentina es muy complicado”.

