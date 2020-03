15 de marzo: Día Mundial del Consumo Responsable

El 15 de marzo se celebra el Día mundial del consumo responsable, una fecha muy importante para involucrar a ciudadanos y organizaciones en conseguir un mundo mejor. ¿Se consume demasiado vorazmente? ¿Se produce de un modo responsable? Para conocer la respuesta a estas preguntas, basta recordar que, con el actual ritmo de crecimiento, para 2050 harán falta casi tres planetas como el nuestro para mantener nuestro modo de vida. En la actualidad el consumo desmedido provoca una sobre explotación del suelo, el agua, el aire generando así cambios en los sistemas de vidas locales y el agotamiento de los recursos naturales, al parecer ciertos modelos de producción no tienen en cuenta el cuidado del ambiente. Abaratar costos y ampliar beneficios ponen en riesgo especies animales, vegetales, etc. A la hora de comprar te recomendamos te hagas las siguientes preguntas: ¿Realmente me va a satisfacer una necesidad o un deseo? ¿Es un producto de calidad? ¿Qué tiempo me va a durar? ¿Se puede reusar o reciclar? Considera el uso cotidiano de la 4Rs, para mejorar el cuidado de nuestra naturaleza. RECHAZA.- Los excesos, productos, envolturas que no te sean necesarias, en algún momento se convertirán en basura. REDUCE.- Antes de comprar pregúntate si lo que vamos a comprar realmente es una necesidad o compramos compulsivamente. Compremos solo lo que es necesario. REUSA.- En vista del agotamiento de los recursos naturales del planeta, busca alternativas, utiliza envases u objetos a los que se les pueda dar una segunda vida útil. RECICLA.- Cuando acabe la vida útil de un producto, tíralo selectivamente de forma que se pueda reciclar, los productos pueden generar materia prima, para la elaboración de nuevos productos.

El Consumo responsable nos permite ser más coherentes con nuestras ideas de transformar la sociedad, seamos responsables con las futuras generaciones y no comprometamos los recursos de nuestros hijos por satisfacer nuestras necesidades. Gustavo Sanabria Técnico Ambiental

