En un año, la industria cayó un 4,5% y la construcción un 5,2%

Según informó el Indec, en noviembre la industria cayó un 3,3%, en tanto la construcción tuvo una retracción del 1%. De esta manera, en un año, el primer sector tuvo una baja del 4,5%, mientras que el segundo tuvo una retracción interanual del 5,2%. En los últimos 11 meses, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) evidenció una retracción del 6,9% en comparación a igual período de 2018. Mientras que en lo que se refiere al mes de noviembre de 2019 en relación con octubre, la serie desestacionalizada mostró una caída del 3,3% y la tendencia-ciclo una retracción del 0,5%. En tanto, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en los primeros 11 meses de 2019 una baja del 8,0% en comparación al mismo período de 2018. Asimismo, destacaron que durante el pasado noviembre, en relación con octubre, la serie desestacionalizada tuvo una variación positiva del 1,2% respecto y el índice serie tendencia-ciclo evidenció una baja del 1,0%.

Both comments and pings are currently closed.