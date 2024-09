Los Piojos anunciaron su regreso después de 15 años

A 15 años de su último show en el estadio de River Plate, Los Piojos, la banda de Andrés Ciro y compañía, anunciaron su regreso este miércoles. La banda se presentará el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. El anuncio se dio a través de un video con imágenes del lugar mencionado y el clásico “Babilonia” de fondo. Los Piojos: el aviso previo del reencuentro Desde su separación en 2009 nunca se habló de un retorno. Esto cambió desde que, en un espectáculo en Vélez, hace casi un año, Ciro invitó al guitarrista Piti Fernández, uno de los fundadores del grupo. “Voy a invitar a un viejo amigo para que cante un tema que él compuso”, dijo y apareció el guitarrista para entonar su hit “Bicho de ciudad” y luego quedarse a tocar en “Pacífico”. “Lo que estaba trabado, se destrabó. Si estuviese Tavo entre nosotros ya estaríamos vendiendo entradas para fin de año”, dijo el guitarrista un par de días después del encuentro en una entrevista radial. La referencia es para Gustavo Kupinski, guitarrista del grupo, fallecido en 2011 en un accidente de tránsito. El 24 de mayo pasado, a días de cumplirse 15 años del concierto de despedida en River, se activó la cuenta oficial de Los Piojos en Instagram anunciando la publicación de un material histórico. “¿Están listos para revivir el Ritual Piojoso? Este 30 de mayo Los Piojos publican su histórico show en el Estadio River Plate”, postearon en esa oportunidad. Ciro y Micky replicaron el mensaje y desde entonces todos los caminos condujeron a un hipotético retorno. Empezaron a circular versiones de fechas, estadios, presencias en festivales y edición de material inédito. El origen del grupo Los Piojos se formaron a fines del año 1988, en El Palomar, conformada Ciro en voz y armónica, el bajista Miguel Ángel Rodríguez, los guitarristas Gustavo Kupinski y Daniel Fernández y el baterista Daniel Buira -el primero en abandonar el grupo para formar La Chilinga-.

