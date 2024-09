Durante septiembre zoonosis Brown realiza operativos itinerantes de castración en Don Orione

El Municipio de Almirante Brown informó que, durante todo septiembre y principios de octubre, el Centro de Salud Animal y Zoonosis realizará nuevos operativos de castración de perros y gatos en diferentes instituciones de Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. Las jornadas sanitarias, llevadas a cabo en el marco del Programa de castraciones gratuitas promovidas por la Comuna, se realizarán el 5 y 6 en el Club Social y Deportivo Libertad (Eva Perón y Río Mayo). El 9 y 10 el operativo se llevará adelante en el barrio 6 de Diciembre (Centurión N°900), el 11 en el Centro Comunitario “3 de Febrero” (Los Andes N°3969), el 12 y 13 en el Club Social y Deportivo Don Orione (Eva Perón y Monteverde) y el 16, 17 y 18 en el C. C “Puertas Abiertas” (Bilbao N°1060). También el 19 y 20 en el Club El Taladro (Río Colorado y Río Segundo), el 23, 24 y 25 en el Club Social y Deportivo Junior (Figueroa N°490) y el 26 y 27 de septiembre en el Club Social y Deportivo “17 de Agosto” (Vitaller y Río Mayo). Finalmente, el operativo de castración gratuito se realizará también los primeros días de octubre: el 1 y 2 en Barrio Cerrito (Aconquija N°656) y el 3 y 4 de octubre en Suterh 2 (Araujo N°2900). “Seguimos sumando nuevos operativos gratuitos e itinerantes de castración para nuestros perros y gatos, esta vez en la querida localidad de San Francisco de Asís, siempre con el eje puesto en fortalecer las políticas públicas de control ético de la superpoblación de perros y gatos”, remarcó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Desde Zoonosis Brown indicaron que está previsto que, para cada una de las jornadas se otorguen un total de 50 turnos. Para ello, las y los vecinos deberán registrar a sus perros y gatos a partir de las 8 horas. Se atenderá solo por orden de llegada y con el animal presente. Los animales, que pueden castrarse a partir de los cinco meses de edad, deben tener un ayuno de 12 horas de líquidos y sólidos. Es obligatorio llevar a los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas), y además una manta por cada animal que se atienda. Las hembras preñadas o en celo se castran igual.

Both comments and pings are currently closed.