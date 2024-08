Antes de la llega de Santa Rosa el municipio profundiza los operativos de limpieza y desobstrucción de sumideros

El Municipio de Almirante Brown informó que durante esta semana los equipos están profundizando los operativos de limpieza y desobstrucción de sumideros en barrios y localidades ante el pronóstico de tormentas por Santa Rosa. En paralelo, también se profundiza la limpieza de cursos de agua y de bocas de tormenta a los efectos de facilitar el rápido escurrimiento del agua. Se trata del programa de mantenimiento continuo de sumideros que se realiza los 365 días del año y que, debido al pronóstico de lluvias para el fin de semana, se está potenciando para evitar anegamientos y complicaciones. Con tales fines, las cuadrillas municipales trabajan con un camión desobstructor en los sumideros de las arterias principales y secundarias de los barrios de las doce localidades, y también están realizando relevamientos para corroborar el estado de los desagües y efectuar trabajos de refacción en caso de que sea necesario. Estas tareas preventivas son importantes para evitar anegamientos, como así también eventuales accidentes, además de la preservación de los asfaltos. “En Almirante Brown todos los días las cuadrillas recorren los sumideros para desobstruirlos y así evitar complicaciones. En esta oportunidad, estamos profundizando esas tareas debido al pronóstico de lluvias para el fin de semana en el marco de Santa Rosa, todo con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos”, subrayó el intendente Mariano Cascallares.

